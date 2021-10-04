70歲男解隔離「病況惡化」28天後死亡　指揮中心說明原因

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明70歲男死亡原因。（圖／指揮中心提供）



記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增1例死亡個案為70多歲男性，不過他在9月4日就解除隔離，直到10月2日因「其他原因死亡」。媒體追問該個案死因，而醫療應變組副組長羅一鈞解釋，他在出院轉到護理之家後，後續出現慢性肺病的相關病徵，符合新冠發病確診後60天內死亡病例，因此還是算在新冠相關死亡當中。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案15920)，為70多歲男性，具慢性病史，無相關活動接觸史，8月10日因其他原因就醫採檢並住院治療，8月11日確診，9月4日解除隔離，10月2日因其他原因死亡。

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不過後續有媒體詢問，該案在9月4日就解除隔離，最後10月2日死亡，是什麼原因導致病況惡化？羅一鈞解釋，該案是一位安養機構的住民，他在8月因為要入住安養機構而去做篩檢，當時PCR結果為陽性，CT值36，算是病毒量很低狀況，也就依照規定到院住院隔離。

後續他因為轉陰，而轉一般病房，9/15出院轉到護理之家，但有出現「慢性肺病」的相關病徵，所以後續開立死亡診斷書時，是以慢性阻塞性肺病下診斷；而該案本身還有癌症、骨折等慢性病史，但他符合新冠確診後60天內死亡病例，因此是用比較寬鬆的方式，還是將他算在新冠相關死亡當中。