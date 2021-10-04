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一次爽喝6款！超商限時2周「現磨私品茶買1送1」先筆記　

▲▼全家私品茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商私品茶推全新「現磨系列」。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

愛喝茶的有新選擇了！超商「私品茶」推出全新「現磨系列」，是由機器自動化切磨茶葉、現沖萃取，不僅能喝到手沖口感、茶香不失散，還能搭配牛奶製成鮮奶茶，打造最新鮮口感，除原茶、醇奶茶外，10月6日更推出期間限定果茶，有金鑽鳳梨、愛文芒果2款，10月6日至19日限時14天全部買1送1。

全家私品茶「現磨系列」新登場，目前一共推出原茶、醇奶茶2大系列，其中，原茶部分有蜜香紅烏龍、梔子四季春2款選擇，蜜香紅烏龍是選用南投小葉種茶菁製成，而梔子四季春則是嚴選南投松柏嶺茶區特有四季春茶搭配梔子花，同步都可加鮮奶變身醇奶茶，10月6日則預計再推全新「期間限定果茶」，有金鑽鳳梨、愛文芒果2口味選擇，並於全台指定門市登場，10月6日至19日現磨全系列共6款飲品還享買1送1優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克即起連4天買1送1。（圖／記者蔡惠如攝）

另，人氣連鎖咖啡品牌「星巴克」即日起至10月8日也祭出連4天「指定飲品買1送1」優惠，期間每日上午11時起至晚上8時只要到店購買任一大杯「含乳系列飲料」，並加價換成燕麥奶，即可享好友分享優惠一次。提醒原價及贈送之飲品更換燕麥奶皆須加價收費，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠服務。

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全家超商私品茶星巴克買1送1

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