麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

▲foodpanda10月限定優惠碼來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

等到了！雖然本土疫情趨緩，各縣市也開放餐廳內用，不過非必要最好還是待在家點點外送滿足三餐就好。而每月限定的「foodpanda超殺折扣碼」也終於來了，不僅有麥當勞雞塊、那堤買1送1，還有下單必勝客滿額就免費吃薯金幣，趕緊先筆記。

●全平台

1.即日起至10月31日「異國美食節周周75折」，每周指定料理滿299元直接打75折，最高可折抵80元，每周優惠碼則將於平台陸續公告，每個優惠碼每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

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2.10月3日至10月15日有「LINE好友專屬優惠」，於全平台消費滿150元享免費外送，每人限用1次。詳情請見foodpanda LINE官方帳號，數量有限、兌完為止。

▲這個月有麥當勞4塊雞塊買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

●美食外送

1.即日起至10月19日免優惠碼「麥當勞酥嫩雞翅第2件5折」，限指定店家使用，數量有限、換完為止。

2.即日起至10月19日下單「麥當勞焙果堡套餐」，輸入優惠碼「MCDB120」滿120元現折30元，限指定店家使用，每日早上7至10點供應，每單限點1次，每人限用5次，每日數量有限、換完為止。

3.10月4日至10月24日「漢堡王指定雙人餐打7折」，須輸入優惠碼「BKOCT」，限指定店家使用，每單限用1次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

4.10月4日至10月17日「肯德基滿299元折50元」，須輸入優惠碼「KFCOCT」，限指定店家使用，每單限用1次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

5.10月11日至10月31日「達美樂訂購披薩三明治套餐滿199元現折40元」，限指定店家使用，每單限點1次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

6.10月12日至11月1日免優惠碼「必勝客訂餐滿139元送薯金幣」，限指定店家使用，每單限點1次，數量有限、兌完為止。

7.10月20日至11月9日「麥當勞4塊雞塊買1送1」，須輸入優惠碼「MCDOCT」，限指定店家使用，每單限點1次，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

8.10月20日至11月23日免優惠碼「麥當勞特選那堤買1送1」，限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至10月7日下單「生鮮雜貨所有商店75折」，須輸入優惠碼「十分優惠」，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至10月11日下單「美廉社滿199元限時69折」，須輸入優惠碼「美廉抵家」，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至10月31日下單「JASONS超市滿700元打7折」，須輸入優惠碼「J個好」，最高折抵250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.10月6日起至10月26日期間周一下單「7-11打7折」，須輸入優惠碼「買七來」，固定11時開跑，最高可折抵70元 ，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5.10月6日起至10月26日期間周二至周日下單「7-11滿199元打77折」，須輸入優惠碼「好康來七」，每日固定11時開跑，最高可折抵50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6.即日起至10月31日下單「家樂福超市指定分店打69折」，須輸入優惠碼「NEWC10」，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●熊貓超市

1.即日起至10月7日「熊貓超市、生鮮雜貨79折」，須輸入優惠碼「十分優惠」，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至10月15日「熊貓超市滿650元現折200元」，須輸入優惠碼「秋高氣爽」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取

1.即日起至10月31日首次使用外帶自取功能，輸入優惠碼「PUNEW6」享6折優惠，最高現折100元，限平台新客，數量有限、兌完為止。

2.10月5日至10月11日免優惠碼「外帶自取最低79折起」，限指定店家，數量有限、兌完為止。

3.10月16日至10月31日免優惠碼「人氣美食、手搖飲外帶自取最低69折起」，限指定店家，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至10月31日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB010」折100元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至10月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS10LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至10月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時，消費滿100元輸入優惠碼「PSLPearly10」享85折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

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