計時泡麵蓋、小圓椅必收！超商「三眼怪、史迪奇」第二彈集點來了

▲超商最新史迪奇三眼怪集點登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

第二彈來了！超商最新「外星萌友集點」正式登場，這次一樣找來人氣爆棚的「史迪奇」、「三眼怪」以太空體驗作為主題，網羅16款超療癒居家小物，必收實用「計時泡麵蓋」，可以看到史迪奇、三眼怪手上還幫拿沙漏計時3分鐘，讓追劇也不怕泡麵爛，以及存錢筒、小圓椅等通通超欠收，加碼還有12款限量周邊，可愛程度直接爆表，10月6日至11月2日限時開放換購。

▲▼公仔存錢筒、小圓椅超可愛。



全家「外星萌友集點活動第二波」曝光，找來可愛的史迪奇、三眼怪2大外星萌友來解悶，這次推出「居家佈置」、「實用欠收」2大系列，每款都有史迪奇、三眼怪款式，其中，居家佈置系列激推30公分高的「公仔存錢筒」，不僅可以當擺設，還兼具存錢功能，可愛到不行；而這款絨毛材質的「小圓椅」，放在客廳、房間都能使用，另外還有「翻轉玩偶」，史迪奇、三眼怪翻轉後直接變身漢堡跟熱狗造型，以及絨毛造型「擦手巾」等。

▲▼泡麵蓋、邊桌同樣可愛到不行。



實用系列則要收追劇小物「計時泡麵蓋」，同樣有三眼怪、史迪奇款，且只要轉動角色的手就可透過沙漏幫計時3分鐘，將泡麵控制在最佳時間內，不怕麵太爛；同步還有「疊疊杯果汁機」、「多功能邊桌」、「收納摺疊箱」等款，以上療癒小物將於10月6日起至11月2日限時開放集點換購。

▲▼周邊系列即起開放預購。



另外，2大明星更加碼化身為「造型冰壩杯」、「發光冷水杯」以及超可愛「大頭頭套」，還有三眼怪系列日常包款，包含逛街必備購物袋和多款零錢小包，即日起至11月2日限時預購。

▲▼7-11近日也有限量卡通周邊預購 。（圖／業者提供）



除外，7-11目前也開放ibon機台預購最新2款「玩具總動員真無線藍牙耳機」，超可愛的三眼怪穿上宇宙航員太空裝，圓滾滾的造型放在包包裡療癒到不行，打開後就是藍綠配色的無線耳機，另一款為熊抱哥造型，桃紅色造型吸睛度十足，打開後則是淺粉色耳機，玩粉一定要收。

同樣也是ibon機台預購的還有3款蠟筆小新限量周邊，首推辦公室、客廳必備好物「蠟筆小新親膚薄毯」，5款滿版設計超Q；「蠟筆小新冷飲杯」以水果為主題設計，重複使用超環保；「蠟筆小新側背包」則一次設計睡衣、小白、恐龍、大頭4種款式，雙面造型正反背都可愛，把握機會來預購。

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