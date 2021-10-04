爽吃哈根達斯只要80元！7-11限時冰品優惠　星巴克連4天買1送1

▲哈根達斯雪糕、迷你杯任選選單件79折、2件69折。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這麼熱一定要吃冰！7-11將在10/6起推出哈根達斯冰品「任選單件79折、2件69折」優惠，以哈根達斯雪糕來算，搭配2件69折優惠後每支只要80元就能爽爽吃，另外還有指定冰品第2件2折或是買1送1優惠。星巴克則是即日起推出連4天「咖啡買1送1」優惠，每天限定9小時，咖啡控可要好好把握機會了。

7-11推出哈根達斯迷你杯、雪糕任選單件79折、2件69折優惠，活動時間將從10/6開跑至11/2止，以單支哈根達斯雪糕115元搭配2件69折優惠來算，換算下來每支哈根達斯雪糕只要80元，直接省下35元。

▲7-11還有多款冰品優惠。



不僅如此，7-11也同步集結近40款熱銷冰品限定優惠，包含聯名限定「小美x黑丸3Q仙草雪糕」、「蜜蜂工坊蜂蜜檸檬煉乳雪糕」，及高人氣「森永經典牛奶糖聖代」、「士力架花生巧克力風味冰棒」皆可享任選第2件2折，另外還有多款買1送1冰品，民眾省荷包吃冰就要趁現在了。

▲星巴克即起連4天買1送1。（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克則是祭出限時4天「買1送1」優惠，即日起至10/8，每日早上11點至晚上8點，只要到店內購買任一大杯「含乳系列飲料」，並加價換成燕麥奶，即可享好友分享優惠1次。提醒原價及贈送之飲品更換燕麥奶皆須加價收費，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠服務。