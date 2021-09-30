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身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」　

▲▼必勝客推10月生日優惠活動。（圖／業者提供）

▲必勝客10月小壽星優惠活動來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小小壽星們注意啦！人氣速食品牌「必勝客」祭出最新10月生日限定優惠，明（1）日起至8日限時8天，凡爸媽帶著民國98年至103年任一年10月出生的小壽星，消費任何餐點就可免費吃「夏威夷個人比薩1個」，全台限量1萬個，不能放過。

必勝客重磅推出「生日我請客」活動，只要出生年介於民國98年至103年之間，且是10月的小小壽星，明（10月1日）起至8日由爸媽帶著至必勝客任一門市消費任何餐點，即可免費吃「夏威夷個人比薩1個」，全台只有1萬個，送完為止，提醒須出示、身分證或健保卡有記載生日證明才可參加。

▲▼麥當勞發起捐血送券活動。（圖／業者提供）

▲麥當勞發起捐血送券活動。

另，為挺公益，麥當勞也首度找來台灣血液基金會旗下台北、新竹、台中、台南、高雄5大捐血中心合作，於10月1日起至3日祭出「捐血就送餐」活動，只要於全台指定62處指定捐血站點捐血1袋（250cc），即可免費獲得麥當勞「大麥克」及「小杯可樂」餐點兌換券1份，且可累計，商品兌換券則可使用至110年12月15日止。

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