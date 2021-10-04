遭挖眼女店員醫療費有了！宅神怒公布捐款帳號　大哥緊急發聲

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉超商潘姓女店員遭思覺失調症患者楊姓男子挖眼攻擊，造成雙眼嚴重受傷，鼻樑斷裂，由於潘家收入有限且面臨未來龐大的復健與生活費用，宅神朱學恒因發動好友捐款10萬元，並於臉書貼文批縣府社會處作為消極；社會處長劉美淑表示，案發後，縣府積極介入並關心，但礙於法令規定，不能公開為潘女募款。

▲朱學恒和友人捐款10萬幫助潘姓女店員 。（圖／取自朱學恒臉書）

而社會處鹽埔家庭服務中心先前已接到潘女大哥電話，表示目前善款已經足夠支應醫藥費及相關費用，請縣府後續若接獲民眾電話，能協助婉拒民眾的好意。

▲屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼。（圖／翻攝爆料公社）

朱學恒捐款給潘姓女店員在臉書揭露「我個人過去所有社會事件中從來不提供個人帳戶訊息，但此案實在太過特別，屏東縣政府堅稱依法他們不能協助募款，也不能開立公益帳戶，多半是我孤陋寡聞沒聽過這樣的法律規定。所以這是我們自己連絡上潘哥哥提供的妹妹私人戶頭，而私人戶頭臨櫃匯款時又必須要有戶名，所以萬般無奈才公布這樣的資料」。因此他公佈了潘女個人銀行帳號。

▲挖眼男遭壓制仍不罷手，最後被警方壓制在地。（圖／記者陳崑福翻攝）



縣府社會處長劉美淑說，依據公益勸募條例第5條第二款規定各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，高樹案因為各界民眾關切，屏東縣政府社會處經與家屬討論後由家屬對外提供私人帳戶接受各界捐款，或由屏東縣政府社會處鹽埔家庭服務中心代為提供相關諮詢及帳號，由於是私人帳戶未來善款將由家屬自行運用，屏東縣政府持續關心協助當事人醫療及後續生活。