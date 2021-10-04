趙怡翔離開英系？　加入湧言會「3前輩是關鍵」

▲阮昭雄進軍國會記者會，口譯哥趙怡翔投入2022議員選戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

過去被外界視為具「英系」色彩的「口譯哥」趙怡翔，正式加入湧言會運作，並投入2022北市大安文山議員選戰。對此，趙怡翔4日受訪時澄清，他從未參與過派系，對派系很陌生，並首次親口解釋他為何加入湧言會，這與外交國防委員會立委王定宇、趙天麟，以及曾深入交流過市政議題的議員阮昭雄有關。

趙怡翔上午在湧言會立委林楚茵、王定宇、北市議員阮昭雄陪同下，正式召開記者會宣布投入2022年北市大安文山區議員選戰；而阮昭雄也宣告不會參與2022議員連任，將交棒給趙怡翔，自己則啟動備戰2024立委選戰。

備受外界討論的是，趙怡翔過去一直被認為「英系」色彩鮮明，如今為何轉戰湧言會？他受訪時說，他和過去一路提拔他的外交部長吳釗燮討論過，也獲得他的肯定與支持，自己過去在黨職、公職期間，從來沒有找過派系，對於派系是很陌生的。

至於為何加入湧言會？趙怡翔說，他跟阮昭雄很有緣，私下多次拜會過，2016年一起擔任總統蔡英文的國際記者會主持人，也經常就市政與都市議題交流，而阮昭雄也鼓勵他投入大安文山的議員選戰。

此外，趙怡翔說，由於過去這一段時間裡，他在外交部、國安會，以及駐美代表處的工作上，有很多跟外交國防委員會立委趙天麟、王定宇互動的機會，所以跟湧言會的互動是相當自然的。

至於他跟大安文山的地方連結上，趙怡翔表示，自己是大安區出生，對於大安區的生活模式很了解，有國際性的學府、金融重鎮，以及國際性觀光景點，這些對於他來說，在政策推動上是很有吸引力的。