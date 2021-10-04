「搞政治互罵我沒興趣！」　趙怡翔借國際經驗拋4大市政主張

▲口譯哥趙怡翔宣布參選大安文山市議員。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

「口譯哥」趙怡翔4日在湧言會立委王定宇、林楚茵，以及北市議員阮昭雄陪同下，召開記者會宣布參選2022大安文山議員選戰。趙怡翔主張以其國際外交的專業與歷練，拋出社會住宅、智慧交通系統、人行道設計、行銷北市範例等4大市政議題。

趙怡翔參與國際事務已經10餘年，從擔任記者、民進黨國際部副主任、外交部、總統府國安會、駐美代表處等，擁有豐厚涉外專業與經歷。他表示，這些經驗讓他更清楚世界如何看待台灣，以及該如何看待世界，了解台灣在國際社會上扮演不可或缺的角色，台灣在對岸壓力下的蓬勃發展，啟發了更多國家發現自己也能抵抗威權主義。

趙怡翔受訪時表示，他希望將國際視野帶入城市議題，更進一步提出4大議題，其中包括台北都市更新，可以參考國際是如何處理都市更新，美國紐約的市容其實每幾年就會不一樣；而社會住宅方面，他也建議以容積率來處理，提供市民高品質的居住環境。

第二，趙怡翔認為，台北可以參考歐洲哥本哈根的智慧交通系統，目前在港湖有幾個紅燈路口有設置，但其實能大力推動相關系統，加快通勤時間、減少碳排。第三，在人行道設計方面，他認為可以更優化，對行人更為友善，過斑馬線的危險有很多方式可以解決。

趙怡翔表示，台北有很多人都是在思考大的政治議題，但都不是市政議題，他這次的參選理念，不是要搞政治，選議員互罵他沒有興趣，他想要做一些事情，就上述道路、行人安全、都市更新速度，都可以使用國際視野，借其他城市經驗來克服跟學習。