911事件20周年　民進黨：國民黨呼應「疑美論」誤判國際情勢

▲民進黨舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中國部11日舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，民進黨中國部主任吳峻鋕表示，適逢「911事件」20周年，美國自阿富汗撤軍，牽動國際情勢的劇烈變動，但從近期國民黨黨主席參選人的發言來看，他們全都忽視和誤判國際環境的巨變，不僅無視中國威脅，甚至還呼應中國大外宣「疑美論」；其堅持「九二共識」框架，更陷入中共圖謀併吞台灣的語境中，對於兩岸交流與發展完全不健康。

民進黨中國部舉辦的「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「東亞新變局——美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」， 邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組組長趙怡翔與民進黨連江縣黨部主委李問共同與談，就美軍撤軍阿富汗後最新世界局勢對亞太情勢可能帶來的變化與台灣因應之道提出討論及看法。

吳峻鋕表示，從近期國民黨主席選舉辯論與政見會觀察，國民黨忽視、誤判國際情勢變遷，不僅無視中國威脅、甚至還呼應中國大外宣「疑美論」觀點；而堅持九二共識框架，更是陷入中共圖謀併吞台灣的語境之中，對於兩岸交流與發展完全不健康。

陳方隅認為，20年前的「911事件」改變了國際政治格局，同年美國將戰略重心轉向中東與反恐；20年後的今日，由於全球能源來源的轉變、中國戰狼外交與挑戰美國霸權地位的結構性因素，美國由上至下已將中國定調為競爭對手，戰略重心再次轉移至印太地區。

陳方隅強調，無論是台灣自身反思阿富汗情勢，抑或是看待美國外交政策圈對「戰略模糊」政策之討論，如此的廣泛辯論本身就有助於嚇阻中國，對台灣也是好事，台灣方面應該不用過於表態，而是要加強理解政策辯論中美國最在乎的內容，其中最重要的就是加強台灣自身防衛能力。



趙怡翔則從自身外交工作經驗與美國近期民調觀察說，台美關係在蔡英文總統2016年上任後頗有進展，無論美方政策圈或是基層民眾均展現具體支持台灣的行動及意向。部分在野黨或輿論認為台灣只是美中競爭下的一個籌碼、甚至有可能被美國放棄，這是徹底的錯誤思維。

趙怡翔說，台美關係進步的關鍵是奠基於雙方對於彼此價值與利益越來越清晰，也了解越來越有合作空間。台灣是全球民主社會一員、對抗威權政體的第一線，只要台灣堅持民主生活模式，與美國價值與利益相符合，台美關係深化的趨勢就不會改變。只要了解台美關係進步的原因，就不可能做出「今日阿富汗，明日台灣」的外行比喻。

李問表示，從美國駐阿富汗、伊拉克兵力人數觀察到美國自歐巴馬時期戰略重心即開始轉向印太區域。在對中議題上，拜登政府種種談話亦可看出美國將中國視為競爭者的政策方針。

李問從金馬在地青年觀點出發，指出金門馬祖作為歷史上的戰地前線，在當代仍是對抗中國環境汙染、灰色地帶威脅與對中民主價值示範的前線。面對中國在台灣周遭海域的強勢作為，如施行海警法、海上交通安全法等，台灣也應強化自身海巡能量、海巡國際合作以因應相關非傳統安全威脅。