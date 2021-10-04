今秋老虎發威！5縣市上看36度　週三南方水氣北上「這三區」防大雨突襲

▲今東半部有雨西半部高溫，民眾還需留意秋老虎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局今日（10/4）上午舉行線上記者會。預報員朱美霖表示，今天未下雨時各地依舊較炎熱，東半部高溫可來到31至32度，西半部高溫則在33至35度間，尤其受偏東風影響，西半部局部地區和離島金門可能出現高溫沈降作用，對此，氣象局已針對桃園市、新竹縣、台南市、金門縣地區，南投縣近山區或河谷發布黃色燈號，有機會出現36度高溫機率，還請民眾留意。

另外，朱美霖也說，今天持續受到偏東風影響，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島雲量較多，有局部短暫陣雨機率，午後中南部山區也有零星短暫雷陣雨發生機率，但入夜後持續受偏東風影響，東半部等迎風面雨勢可能會再轉趨明顯。

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▲預報員朱美霖表示，南方系統水氣預計將於週三起伴隨東風影響迎風面地區。（圖／翻攝自中央氣象局）

至於未來一週天氣，朱美霖分析，目前從南海到菲律賓東方為一大低壓帶，菲律賓東方海域正有雲系消長，目前預計雲系於本週三至週六間（10/6、10/9）將持續往南海方向移動，此時雲系較為接近台灣，也會順著東風為台灣帶來水氣。因此預計週三開始，基隆北海岸、東半部、恆春半島雨勢會再轉趨明顯，且有局部大雨發生機率，大台北山區也有機會出現局部短暫陣雨，午後各地山區、近山區也有局部短暫雷陣雨機率。

朱美霖說，預計國慶日（10/10）當天，該熱帶系統將向西遠離台灣附近海域，水氣有減少趨勢，但目前預報尚久，仍有不確定性將持續觀察。但不變的是，未來一週菲律賓東方至南海都是一大低壓帶，條件有利於熱帶系統生成、消長，氣象局將持續觀察。

▲秋老虎發威，氣象局針對五縣市發布高溫警示燈號。（圖／翻攝自中央氣象局）