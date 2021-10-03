連假恐有颱風攪局！熱帶系統發展時間曝　週三起「這三區」雨勢再加劇

▲今天各地持續高溫炎熱，民眾還需留意防曬。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局課長林秉煜表示，今天至明天（10/3、10/4）開始隨東風影響，基隆北海岸至花東、恆春半島水氣漸增，一週內風場多為偏東風、迎風面有雨。預計今天開始菲律賓東方至南海為一大低壓區，有利於熱帶系統生成。據預報內容，週二、週三（10/5、10/6）間預計南海處將有熱帶系統生成，週四至週五（10/7、10/8）間有機會升成為熱帶性低氣壓或颱風，預計東半部、基隆北海岸與恆春半島等迎風面雨勢將轉趨明顯，是否影響西半部則還要視其距離，有待觀察。

中央氣象局今日上午舉行線上記者會，課長林秉煜說明，今天各地多為晴朗穩定的天氣，西半部高溫可來到33至34度，東半部則為30至32度。尤其氣象局已針對桃園市發布高溫黃色燈號，局部地區有機會上看36度，今天各地為下雨時仍炎熱，民眾仍要注意防曬、適時補充水分。今天水氣較少，午後中南部山區有零星降雨，受偏東南風影響，台東至恆春半島一帶也有零星短暫陣雨。

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▲今天午後降雨更為零星。（圖／氣象局提供）

林秉煜分析，明、後兩天開始隨偏東風影響，迎風面降雨機率增，東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，但其他地區仍為多雲到晴，午後中南部地區、各地山區則有局部短暫雷雨機率。

值得留意的是，林秉煜說，週三開始除了東風持續影響外，隨南方海域季風低壓區發展，預計週二至週三間南海將有熱帶系統生成，週四至週五間有機會發展為熱帶性低氣壓甚至颱風，預報最後一日國慶連假第一天週末（10/9），則預估菲律賓東方又會有低壓生成。

林秉煜表示，預計本週三開始至週六，受到南方低壓系統加東風影響，迎風面東半部地區、基隆北海岸、恆春半島雨勢更明顯，將有局部較大雨勢發生機率，屆時午後中南部和各地山區也有局部短暫雷陣雨發生。

但林秉煜也談到，本週後半段開始隨南方熱帶系統發展水氣較多，未來一週東半部降雨較西半部明顯，熱帶系統是否為西半部帶來降雨則還要視其距離而定，目前預報尚久仍要持續觀察。

▲菲律賓東方至南海一帶為一大低壓區。（圖／翻攝自中央氣象局）