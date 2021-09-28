陸多地公布節電措施　公家機關3天禁開冷氣...3樓以下禁用電梯

▲廣西羅城縣因電力吃緊，要求公家機關禁開冷氣以節約用電。（示意圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地面臨用電危機，部分地區政府陸續發出節約用電通知。廣西羅城縣先是要求所有工業用戶停電停產後，該縣用電仍嚴重超負荷。為緩解用電壓力，羅城縣政府今（28）日要求全縣辦公場所在9月27日至30日間禁止使用空調。此外，福建泉州市也要求公務機關共同實施錯峰用電及節約用電的措施。

▲福建泉州要求辦公場所停止3樓以下電梯運行，除辦事窗口外全部關閉空調。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，泉州市發出的節約用電倡議書指出，嚴格控制辦公樓裝飾景觀照明；停開辦公場所三層樓以下電梯，提倡高層建築電梯分段運行或隔層停開；除辦事服務窗口外，全部關閉空調，做好通風；充分利用自然光照明，合理使用照明燈具,盡可能減少照明數量和時間。

各工業企業要合理安排生產計劃，通過錯峰生產、有序用電積極緩解供電壓力。各商業體空調設置溫度不低於26℃，進出口使用風簾或門簾。中央空調主機上午晚開一小時，晚上早關一小時。縮短廣告、景觀燈亮燈時間或減少亮燈區域，在用電高峰時段減少使用或停用大功率用電設備和非必要照明燈具。走廊、樓道等公共區域照明做到「隨走隨關」。

廣西羅城縣則是因該縣用電指標僅有3.1萬千瓦，供電形勢十分嚴峻，因此要求各級機關單位節約用電，包括在9月27日至30日間禁止使用空調等措施，以避免停電情況發生。

根據羅城縣天氣情況顯示，9月27日至9月29日，最高溫將達到34℃，30日為32℃，最低溫均為23℃。