國慶影片玉山變瑞士山　游淑慧：限制性招標水準？怎驗收的？

▲外交部緊急上傳修正後的國慶紀念影片。（圖／翻攝外交部youtube頻道）



記者黃巈禾／台北報導

為了慶祝國慶，外交部推出《2021年，台灣有你》短片，向國際介紹台灣，卻將玉山誤植為瑞士阿彭策爾山區。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，過去曾在觀光傳播局服務， 該局業務之一就是拍攝各式宣傳影片，因此看到新聞後，有點難以想像，外交部怎麼驗收？限制性招標的水準？

游淑慧3日在臉書指出，政府驗收影片一定要確認所有非原創、引用他處的畫面都有獲得同意授權，就算該拍攝團隊誤用瑞士的阿彭策爾山區畫面，有沒有取得該影片授權？ 外交部如何進行驗收的？此外，6分鐘的影片中，大量剪輯現成的畫面、照片和影像，原創的最貴，剪輯現有畫面影像成本相對低， 但每個畫面都得獲得授權，確認工作比較麻煩，本案製作費140萬，在公務部門來說不算低，應提供更好的品質。

游淑慧提到，本案採限制性招標，不是公開招標，所謂限制性招標，指的是不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請一家廠商議價，若外交部採限制性招標委託，代表外交部認為這家公司的技術或水準有特別獨到之處。

游淑慧指出，製作單位阿賴耶電影有限公司是107年10月6日才設立登記，馬上投標外交部10月9日的標案，幾天後就得標，4個月後，108年2月又得標外交部標案外交部策製108年「國際睦誼創意國情短片」委外案，當時就變成用「限制性招標」，可見外交部對這家公司深具信心，才會一家新成立幾天的公司，就能不斷委以任務，且這家公司在公部門中似乎只跟外交部合作，這家公司現在出面道歉了，但特別用限制性招標選擇這家團隊的外交部，品質監控和驗收的責任也是責無旁貸。

外交部3日下午道歉，並表示接獲民眾反映後，即向製作廠商查證，經確認畫面誤植後，外交部立即於同日（10月2日）全面更新國慶影片相關畫面、同步更新13種語言版本，並已通知駐外館處使用新影片連結。

對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，外交部表示，向國人表達誠摯道歉，並檢討追究相關責任，感謝民眾對於國慶影片的關注及熱心提醒，未來會秉持積極任事、精益求精的精神，嚴格監督台灣意象影片的製作品質及內容，也歡迎各界持續提供外交部建言。