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電動車塞車關空調怕「半路沒電」　跑高速還是油車好？網戰翻

▲▼電動車塞車關空調怕「半路沒電」　跑高速還是油車好？網戰翻。（圖／翻攝自微博）

▲電動車一家為省電蹲坐在高速公路上。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合報導

大陸十一連假期間各地湧現車潮人潮，而這次車陣中的電動車數量明顯變多，也隨之出現許多荒謬的情況。像是一家人在公路上紛紛下車，把電動車空調關掉省電，或是兩組人為一個充電樁打架等，都讓油車車主想問「電動車真的比較好」？此番話也引來許多電動車擁護者的反駁。

一則在微博上流傳的影片顯示，當車潮卡在廣東一處高速公路上一動不動時，一名油車車主前面停著一輛電動車，但裡頭的一家人都出來坐在分隔島邊埋頭休息，似乎在熱得半死之外也別無他法，因為他們擔心在長時間的塞車之後，若持續讓空調運轉會把電量耗光。

車主表示自己開著17年買的油車，已經跑了17萬公里，儘管影片當下正在燒著油，但車內空調還在繼續運轉，傳出陣陣涼風，「相比這家人，哎呀，我是不是應該叫人家上來坐一下」。

不過實際上是電動車一家擔心過頭，還是油車真的比較好，也引起微博上的網路交鋒，「所以說了不想買電動車就是這樣」、「你買2輛不就得了，一輛油一輛電」、「跑高速還是油車比較好」、「看車牌就知道剛領車的，還沒用過電動車跑長途，跑過的都知道隨便他堵（車），空調開一天也就那樣」、「說得好像堵多久電都夠用似的」、「堵10個小時基本能到充電樁，截假日重點是高速服務區難進，油車沒油一樣加油困難。五一的時候大部分高速加油排隊，充電樁反而不排隊。」

▲▼電動車塞車關空調怕「半路沒電」　跑高速還是油車好？網戰翻。（圖／翻攝自微博）

▲兩組人為充電樁大打出手。（圖／翻攝自微博）

還有電動車車主表示油車若在塞車時開空調，8個小時都撐不了，不可能比電動車好。不過耗電也要看地域天氣，廣東的這種情況是夏天之際為了空調這件事情互相筆戰，但現在正處在大限電災區的東北網友表示，等冬天來東北看，就知道暖氣可以多快耗完一輛電動車的電量。

電池續航力之外就要看充電樁的安排，大陸多地充電樁逐漸設立，許多電動車主認為此時買電動車不再怕沒地方充電，但同樣發生在連假期間，卻也發生兩個電動車車主為了一個充電樁打架，甚至有將近20輛電動車大排長龍，只為等一個充電樁，景象也被油車車主譏「開眼界了」。

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