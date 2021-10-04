國慶影片出包！廠商解釋是「誤植」　羅文嘉：很不幸應該是謊言

▲外交部緊急上傳修正後的國慶紀念影片。（圖／翻攝外交部youtube頻道）



記者杜冠霖／台北報導

雙十國慶將至，外交部推出國慶文宣影音短片《2021，台灣有你》，卻將玉山空拍照誤植成瑞士阿彭策山區。外交部3日致歉，承包電影製作的阿賴耶電影公司也發表道歉聲明，對此，民進黨前秘書長羅文嘉表示，根據正常流程，所有影片使用必須取得著作權同意，「廠商說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言。」

承包影片製作的阿賴耶電影公司聲明表示，「由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的 Appenzell 山區空拍影像與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植Appenzell 山區的影片公開上線發表。」

對此，羅文嘉表示，外交部長吳作燮為臺灣拼外交盡心盡力，沒料到為臺灣做的國際宣傳影片卻出了包，「如果我是他，心裡一定很嘔，但為避免再有這樣的事發生，我不會輕易相信外包廠商今天做的道歉聲明。」

羅文嘉指出，「誤植」表示疏忽、不小心犯的錯。但根據正常作業流程，所有影片使用必須取得著作權同意，在取得影片使用權同時，當然會知道這段影片從何而來，拍的是不是臺灣山脈，「說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言。」

羅文嘉表示，台灣山脈的空拍影片素材，最齊全的是已過世的導演齊柏林。製作單位只要付出應該付的版權使用費，就可得到既真實又美麗的臺灣鳥瞰景緻，怎麼會有所謂出錯，以廠商得標金額來看，要購買這部份使用版權也在製作成本範圍內，「便宜行事、想矇混過關，實在不應該。」

羅文嘉指出，如果製作單位在交片前，沒如實告訴外交部，這段影片不是來自臺灣，就有惡意欺騙之虞，外交部得求償與永不錄用，「有些事不能一紙道歉就了事，該辦還是要辦。」