數百遊客滯留太白山等纜車　頂寒風2小時有人用塑膠袋套頭取暖

記者魏有德／綜合報導

大陸十一假期民眾湧至各地景區出遊。陝西太白山公園2日因山頂出現強烈寒風，導致下山纜車班次減少，數百名中在寒風低溫下等待近2小時才能搭上纜車。對此，景區工作人員表示，「當時天氣瞬間變化，這也是節假日一個普遍現象，天氣惡劣時索道（纜車）會慢一點，也是為了顧及遊客安全。」

▲陝西寶雞太白山遊客頂寒風排隊2小時等纜車下山。（圖／翻攝微博沸點視頻）

據了解，有遊客遊覽陝西寶雞太白山景區時，因天氣突變，在山上等待纜車民眾排成長龍。透過遊客拍攝的畫面顯示，民眾從纜車站內排到站外，纜車站入口處也擠滿了人，由於氣溫驟降，有遊客穿上事先準備好的禦寒衣物，也有遊客只能用塑膠袋套住頭防風。

▲有遊客用塑膠袋套頭抵禦寒風。（圖／翻攝微博沸點視頻）

同時，山上也因為出現濃霧而能見度降低，遊客只能一個接一個的排隊等待。工作人員表示，當天的遊客滯留超2小時，「主要是山上天氣不穩定，天氣惡劣時索道會慢一點，這也是為了顧及遊客安全。」

對此。有網友回應，「假期什麼的還是少去著名的景點，最後都是看人」；「名副其實的花錢買罪受，我立馬感覺躺在沙發上更舒服了」；「假期寧願在家無聊死，也不願意出去被堵被擠，一點都享受不到景色的美好」。