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陸「十一長假」人海擠爆泰山！上海武警拉人牆「引導遊客過馬路」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」長假邁入第二日，多個風景區都湧入海量人潮，泰山岱頂的門票預約數量更是飆到1.9萬人，山路被擠得水泄不通，官方緊急暫停銷售門票。另外，上海南京路步行街也出現大量逛街人潮，武警為了避免意外發生，在馬路上拉起了人牆，引導民眾過馬路。

根據陸媒報導，泰山岱頂1日下午4時至2日5時的門票預約數量已達到最大瞬時承載量的臨界值1.9萬人，依照官方疫情防控及假日工作的相關要求，決定暫停銷售門票。

從網路上流傳的的照片及影片可以發現，泰山上的人潮已經將山路擠得水泄不通不通，即使入夜仍有大量遊客擠在山路上，令許多遊客相當無奈表示，「人流幾乎沒在動，往前、往後都有困難，不知多久才能脫困。」「我想上廁所，但卡在這裡，怎麼辦啊！」「都半夜了還在爬山，我到底是出來旅遊還是行軍？」

▼泰山湧入大量遊客，山路至入夜後仍水泄不通。（圖／翻攝微博）

 ▲▼陸「十一長假」人海擠爆泰山！上海武警拉人牆「引導遊客過馬路」。（圖／翻攝微博）

除了景區以外，市區也出現了大量人潮，上海的南京路步行街湧入大量逛街的遊客，為了保證秩序、避免意外發生，上海出動了大批武警，在馬路上拉人牆，引導遊客過馬路。

據大陸國家鐵路集團統計，10月1日鐵路發送旅客共1599.5萬人次，其中，北京局、上海局、廣州局集團公司分別發送旅客132、333、270萬人次；鐵路集團也預估，自9月28日至10月8日，為期11天，將發送旅客1.27億人次。

▼武警在上海南京步行街拉人牆，引導遊客過馬路。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「十一長假」人海擠爆泰山！上海武警拉人牆「引導遊客過馬路」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「十一長假」人海擠爆泰山！上海武警拉人牆「引導遊客過馬路」。（圖／翻攝微博）

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