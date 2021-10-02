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國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

▲▼ 。（圖／氣象局、颱風論壇）

▲下周天氣變數大，熱帶系統逐漸活躍，可能使國慶連假變天。（圖／颱風論壇）

記者李宜秦／台北報導

周末兩日天氣穩定炎熱，下周開始太平洋高壓北移，南方大低壓帶水氣影響下，東半部轉為多雨，午後中南部也有雷陣雨，氣象局官網顯示，7日將有熱低生成。此外，下周南海到菲律賓東方海面「確定會迎來一波熱帶系統活躍期」，國慶連假天氣可能受到影響，降雨機率有機會增加。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，最新模式預報顯示，太平洋高壓在下星期即將北跳，位置調整到日本南方一帶海面，使得下星期天氣大局將出現改變。台灣風向轉為偏東風，下周水氣逐漸增加，迎風面的東半部轉為多雨，背風面的西半部空氣品質轉差。

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由於高壓往北調整，讓出南方低緯度空間，下周南海到菲律賓東方海面，幾乎確定會迎來一波熱帶系統活躍期，由於高壓位處北方，因此熱帶系統會走向台灣到菲律賓一帶。

颱風論壇指出，即使熱帶系統沒有直撲台灣，但只要經過台灣附近海面，就可能讓水氣增加，國慶連假天氣可能不如預期晴朗穩定，降雨機率有機會大幅提高。

▲▼ 。（圖／氣象局、颱風論壇）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲氣象局官網顯示，10/7將有熱帶性低氣壓生成，10/8往台灣靠近。（圖／氣象局）

根據氣象局官網資訊顯示，7日在南海一帶將有熱帶低壓生成。氣象局預報員謝佩芸表示，今明兩日台灣附近吹東北到東風，僅迎風面的東半部有零星短暫雨，但降雨狀況不多，明日太平洋高壓增強，是未來一周天氣最穩定的一天，只有東部、東南部、午後中南部有短暫降雨，且氣溫比今日再增1到2度。

下周開始太平洋高壓勢力北移，台灣附近吹東風，迎風面的東半部雲量增加，整天都會斷續降雨，周三開始除東風外，台灣南邊大低壓帶水氣增加，將隨著東風移動到台灣附近，除東半部外，連中南部降雨機率都會跟著提高。

而南海到菲律賓附近海面為大低壓帶，下周二、三後這個區塊將開始有熱帶系統發展，包括熱帶性低氣壓、颱風等，預計在南海附近、菲律賓東方海面兩處，都可能有熱帶系統生成，不排除進一步發展為颱風的可能性。

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