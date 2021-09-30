8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

▲香港街頭為慶祝大陸十一國慶，多地掛上國旗和區旗。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸「十一」國慶適逢中共建黨百年，香港金紫荊廣場慶祝會場部署超8000名警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動順利進行。綜合港媒報導，港警於今（30）日凌晨起管制會場周邊，速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等特殊單位也部署在各敏感地區，採取高姿態巡邏方式，防止有人刻意滋事。

▲港警在十一慶祝期間動員超8000警力。（圖／翻攝香港警察臉書）

《香港01》報導，過去兩年國慶日，本港都爆發示威衝突，盤點過去一年，警隊的武器及裝備都大有提升，至少引入兩款非致命新手槍，分別為「胡椒球半自動手槍」及「胡椒水劑手槍」。

▲香港警察加強在地鐵等敏感區域巡邏。（圖／翻攝香港警察臉書）

「胡椒球半自動手槍」可發射6顆胡椒球，「癱瘓」目標15分鐘，胡椒水劑手槍則是一次可連發4槍，控制效力達45分鐘。此外，防暴警員的「蛙服」防暴裝，高領設計可防暴徒割頸，在七一刺警案後，前線警會按風險加穿「防刺戰術背心」執勤。

據了解，港警於今（30）日起連續兩天動員超8000名警力在金紫荊廣場慶祝大會周邊進行管制，確保升旗儀式、國慶酒會及相關慶祝活動能正常進行。