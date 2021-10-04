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清冠一號對Delta更有效！　重症專用清冠二號開發中

記者黃翊婷／綜合報導

由台灣國家中醫藥研究所研發的口服中藥「清冠一號」，經實驗發現對變異株同樣有效果，尤其對Beta與Delta的效果更好。台灣國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，後續會再調整藥方，目標是研發出供重症、危重症患者使用的「清冠二號」。

▲部彰有25名確診輕症患者服用清冠一號。（圖／衛服部立彰化醫院提供）

▲清冠一號適用於無症狀或輕症患者。（圖／衛服部立彰化醫院提供）

清冠一號是一款「濃縮製劑」，處方組成有黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，一般來說，比較適合用在無症狀或初發的輕症患者，一度還在國外爆紅。

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根據《自由時報》報導，台灣國家中醫藥研究所進一步發現，清冠一號不僅對原始武漢株有效果，對變異株同樣有效，尤其對Beta與Delta的效果更好；所長蘇奕彰表示，目前正在增減調整藥方，目標是要研發出適用於重症、危重症患者的清冠二號，經初步動物實驗發現，現階段的配方對改善肺纖維化有療效，初步的臨床試驗結果也很不錯，詳細內容預計會在10月22日國家中醫藥研究所84週年所慶暨台灣清冠中藥研發學術研討會上公開。

不過，關於清冠一號，中醫師周宗翰曾在ETtoday新聞雲節目《痛痛飛走了》中提醒，中藥也是藥，是要用來治療的，尤其中醫治療一定要依照個人體質做藥物配方調整，並不代表清冠一號適合所有患者，一定要依照患者症狀和身體狀況做藥材調整，請民眾不要自行去中藥行抓藥來吃。

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