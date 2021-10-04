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南投66歲以上長者莫德納二劑只打到今天　前2日接種率85.7%

▲南投66歲以上長者莫德納第2劑造冊接種率2日至3日累計85.7%。（圖／南投縣政府提供）

▲南投66歲以上長者莫德納第2劑造冊接種率2日至3日累計85.7%（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣66歲以上長者莫德納疫苗第二劑接種作業持續進行中，縣政府指出，此次共獲得中央配發1萬4440劑莫德納疫苗，3日造冊接種率達88.4%（現場接種人數292/應接種人數330），2日至3日累計接種率為85.7%（現場接種人數7032/應接種人數8200），施打作業預計至今天結束。

南投縣長林明溱2日開打當天上午在衛生局長陳南松陪同下，與立委許淑華、縣議員曾振炎、賴燕雪前往南投市接種站慈濟聯絡處，關心民眾接種狀況，並叮嚀長輩們務必多喝水、多休息，才能讓疫苗發揮最大作用，確保自身的健康。

縣府指出，2日當天於南投市、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、魚池鄉、國姓鄉及水里鄉等7鄉鎮市，提供9場次社區疫苗接種服務，造冊應接種人數為7870人，現場接種人數為6740人，接種率85.6%，3日接種率則成長至88.4%。

▲南投66歲以上長者莫德納第2劑造冊接種率2日至3日累計85.7%。（圖／南投縣政府提供）

▲南投66歲以上長者莫德納第2劑造冊接種率2日至3日累計85.7%。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，本次接種作業採里別分流、時段分流方式辦理，為提供長者舒適安全且便利的接種環境，在人數較多的南投市慈濟南投連絡處、草屯鎮陳府將軍廟文教活動中心、埔里鎮綜合球場、竹山鎮立圖書館設置4處大型接種站，另外醫院、13鄉鎮衛生所、活動中心等也設置有25個接種站；參加的醫療機構包括南投醫院、南基醫院、埔基醫院、埔榮醫院、佑民醫院、曾漢棋醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院等及基層醫療診所協會，共23個醫護團隊。

由於公費流感疫苗10月1日開打，為了民眾健康，衛生局也在接種站宣導新冠疫苗及流感疫苗施打需間隔7天，避免疫苗效果受到影響。

林明溱和許淑華指出，目前國內等待施打第二劑莫德納疫苗的民眾約有300萬人，且未來疫苗每年都要施打，縣府將持續爭取疫苗，讓65歲以下民眾都能施打到。

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