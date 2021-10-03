可向總統直球提問　蔡英文IG破90萬！將拍Q＆A影片親自回答

▲總統蔡英文IG將破90萬，歡迎大家向她提問，她也將拍Q&A影片回覆。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文的IG追蹤人數即將破90萬，她3日透過臉書感謝民眾的支持外，也希望大家私訊她問題，將會拍攝Q&A的影片來回覆大家。對此，蔡英文幕僚表示，不同社群平台代表與不同對象溝通與互動。

蔡英文透過臉書表示，她的IG就要突破90萬人追蹤了，她歡迎更多臉書上的朋友可以一起加入，她非常感謝大家，在這段期間不論在臉書留言或在IG的陪伴，持續給她鼓勵跟建議。

蔡英文也透露，她最近會拍攝一支Q&A的影片來回覆大家的問題，她歡迎大家追蹤IG私訊問題給她。她提醒大家，要加上「#IG900k」，這樣總統才可以收到。

事實上，蔡英文是在2018年底才重啟IG帳號，重新積極經營社群平台。在2019年5月20日時，她的追蹤人數為16.7萬人，經過2020年總統大選，她的追蹤人數在2020年1月11日來到49.3萬人。

幕僚表示，蔡英文運用各種社群平台維持與社會溝通，在疫情期間社群平台也發揮了極大的防疫宣傳功能，截至2021年10月3日，她的追蹤人數接近89.4萬人。

幕僚指出，不同的社群平台代表跟不同對象溝通與互動，特別是當代分眾現象更為明確的情況下，臉書和IG的使用群眾也極為不同。他說，IG的使用人口年齡層較臉書更為年輕，使用習慣也以分享圖片、影片為主，要如何「因地制宜」針對不同工具產生內容，也考驗使用者的經驗與能力。

幕僚舉例，日前台灣自由潛水選手因為參加國際比賽遭到打壓，在台灣潛水族群造成極大的迴響，許多熱衷潛水的年輕人也紛紛上傳他們潛水與國旗的合照；而蔡英文則透過社群聲援，並分享台灣「海人」潛水照的行動，讓許多海人與蔡英文能互相標籤，一時間她的限時動態被各種潛水美照洗版。