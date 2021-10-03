雙鐵員工闖關打疫苗讓人心酸　前藍委：這就是蘇貞昌的用生命催疫苗？

▲高鐵員工闖關打疫苗。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者杜冠霖／台北報導

高鐵員工遭爆料，假冒身分集體到高雄聯合醫院打莫德納第二劑，查驗身分後遭拒，竟還在院外大鬧3小時，聯醫證實，替42名高鐵人接種。對此，國民黨前立委孫大千3日表示，如果連每天接觸人群的雙鐵員工都不能算在前三類，「那麼究竟是哪些傢伙可以名列在第二類的名單中？」

對於莫德納疫苗到貨進度，孫大千指出，同樣是催莫德納疫苗，南韓派出代表團順利達成任務，數百萬劑疫苗如期如約到貨。民進黨天天寫信、週週視訊，結果到現在台灣還有幾百萬的莫德納孤兒，難道這就是蘇貞昌口中「用生命催疫苗」的結果嗎，「台灣人民不需要蔡英文用命催疫苗，只需要用心催疫苗就好了！」

聯合醫院坦言，為避免造成疫苗施打時間延誤，因此在不影響其他一至三類公費人員接種權益的情況下，勉予同意現場42位間隔已滿十週以上民眾接種，對此，孫大千指出，看到雙鐵員工必須要用闖關的方式才能夠接種第二劑莫德納疫苗，實在令人心酸，若連每天接觸人群的雙鐵員工都不能算在前三類，「那麼究竟是哪些傢伙可以名列在第二類的名單中？」

對於第二類爭議，根據9月初指揮中心公布之數據，在所謂「維持防疫體系運作之重要官員」裡，中央政府層級共造冊1710人，已施打第一劑為1692人，施打完兩劑者為925名。地方政府層級則是一共造冊28794人，其中已經施打第一劑為24793人，另外已施打完兩劑者為5886人。

在疫苗第二類對象接種數據中，一線警消海巡人員造冊82778人，其中80505人施打完第一劑、中央衛生單位一線防疫人員造冊22043人，其中20824人施打完第一劑、地方第一線防疫人員造冊34392人，其中31738人施打完第一劑、執行居家檢疫／隔離對象相關服務工作者造冊35422人、其中33861人已接種第一劑疫苗。