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「蔡政府放任台積電被予取予求」　議員：跟簽不平等條約一樣的百年國恥！

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

全球面臨晶片荒，就有外媒報導指出，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。對此，台北市議員羅智強表示，台積電有難總統蔡英文卻神隱，若放任台積電被鯨吞蠶食，台灣必將動搖國本，「蔡英文的喪權辱國，將如同與列強簽訂不平等條約的百年國恥！」

美國政府要求國際半導體業者提供供應鏈資料，羅智強3日指出，美國鴨霸要求台積電、三星等半導體廠商，交出晶片庫存、訂單、良率、銷售紀錄等機密資料，否則可能祭出制裁，南韓政府已決定出手護三星
直接與美國交涉，反觀蔡政府不但無所作為，經濟部長王美花還幫美方背書，說美國不會將到手的機密洩漏公開，「如此軟骨頭的官員，真是下台一百次也不夠！」

羅智強表示，在現今國際情勢下，晶片已被視為國家安全重要戰略物資，台積電不僅是台灣的經濟靠山、更是安全靠山，蔡政府先前屈從美國壓力讓台積電赴美設廠，已削弱護國神山地位與重要性，若這次還繼續讓步，讓美方取得台積電商業機密數據，未來更會被予取予求，甚至強迫技術轉移，使得台積電被吸乾掏空，被美國納為與中國大陸對抗的籌碼。

對於蔡政府對外政策，羅智強指出，單邊押寶美國讓台灣只能對美唯命是從，要你吃萊豬，就必須進萊豬、要你多買武器，就只得買更多武器、要挖你的護國神山，還要幫忙背書，若非吃定台灣會乖乖服從，美國怎會提出如此無理要求？國家有難，台積電買500萬劑疫苗相助、台積電被「勒索」，蔡英文卻神隱，「蔡英文護高端有如親開法說會，台積電有難，蔡英文就怎麼不出來護護台灣的護國神山？」

羅智強表示，台積電被強索資料已涉國安層級議題，請蔡英文儘速提出有效對策，絕對不能讓步，若任台積電被鯨吞蠶食，高科技產業受重傷、台灣必將動搖國本，「蔡英文的喪權辱國，將如同與列強簽訂不平等條約的百年國恥！」

經濟部昨（2日）表示，一直以來皆有掌握資訊，並積極與業者保持聯繫；美方於9月23日與半導體業者會後經濟部即聯繫台積電討論處理狀況，公司也公開表示政府一直很關心，相關批評應以事實為本，國內產業不應成為國內政治攻防的犧牲品。

經濟部也要再次澄清美方問卷的議題，美方所提調查半導體業問卷係為了解整體供應鏈全貌，26項題目其中半數是提供予半導體設計、製造（代工、自行生產）及後段封測等業者，其餘則是予半導體終端使用者，並非針對特定業者，且採自願性質。再者台灣業者也已明確表示立場，如涉及客戶隱私資訊之商業機密，未經客戶同意將不予提供。

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