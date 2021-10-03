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億萬富翁接愛女回家…遭「90噸打樁機」砸爛雙亡　事故調查結果曝

▲▼浙江寧波6月曾發生一起重大公安事故。（圖／翻攝自微博）

▲黑色小車被壓爛。（圖／翻攝自微博） 

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波6月曾發生一起重大公安事故，一處工地重達90噸的打樁機忽然傾倒，砸中路過的黑色轎車，導致車上兩人當場壓爛慘死，事發經過宛如電影「絕命終結站」。當時曝光，一名死者為寧波知名企業董事長，身價上億，副駕則是他剛回國的愛女，父女兩人雙雙罹難。據陸媒最新報導，該事故調查結果公布，多人被處理。

9月29日，寧波市鄞州區6·22樁機倒塌事故調查結果公布。事故調查報告顯示，2021年6月22日8時30分左右，寧波市鄞州區邱隘鎮邱一村安置房Cl-4地塊(鄞州區會展路與芳草路交叉口)項目建築工地發生3#打樁機倒塌事故，造成2人死亡，直接經濟損失約400萬元（人民幣，下同）。

經調查認定，鄞州區邱一村安置房C1-4地塊項目「6·22」樁機倒塌事故是一起，主要因工程違法轉包、使用不合格打樁機導致打樁機倒塌的一般生產安全責任事故。專業分包單位浙江易和公司違法轉包工程，接受轉包個人尚賢菊無資質且使用不合格打樁機，項目施工總承包單位、監理公司和建設單位安全責任落實不到位，是事故發生的主要原因。

▲▼浙江寧波6月曾發生一起重大公安事故。（圖／翻攝自微博）

▲父女生前照片。（圖／翻攝自微博）

此前，從現場監視器畫面顯示，打樁機倒塌毫無預兆，小車經過事發地時又剛好減速行駛，閃避不及被直接砸中駕駛座頂部，巨大的衝擊力瞬間就把小車駕駛室砸扁了，車內2人搶救無效身亡。

轎車駕駛是位52歲億萬富豪，為知名房地產公司甬港現代控股集團總裁趙慶，當天是為了接剛從加拿大留學歸國、隔離期滿的女兒回家，不料途中與女兒一同發生意外。

據《野鳥財經》報導，趙慶出生於1969年，生前任激智科技監事、甬港現代工程有限公司總經理等職位，背後還有23家關聯公司。據趙慶好友透露，趙慶是寧波當地青年創業圈的「大佬」，在寧波創業聯盟擔任常務副會長。其女兒趙佳音，剛剛從加拿大畢業歸國，97年生。

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