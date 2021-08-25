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寧波舟山港「解封」恢復停靠　預計9月1日整體恢復

▲▼浙江寧波舟山港。（圖／CFP）

▲舟山港為全球最忙碌的其中一個港口。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸寧波舟山港因疫情原因已局部封港兩周，導致全球塞港問題更加嚴重。好消息是，寧波梅山保稅港區口岸事務管理局24日宣布，自8月25日上午起封控區將解封，預計9月1日可整體恢復。

寧波梅山保稅港區口岸事務管理局的通告指出，寧波梅山綜保區內各單位要全面做好疫情防控和復工復產，優先幫扶滯留貨車貨物裝卸，合理安排員工換班換崗，確保生產作業有序恢復正常，「各單位要加強內部管理，對重點部位開展衛生整理、通風保潔和環境消殺，有序組織外來貨車錯峰進區，保障區域交通運行平穩，避免短時送貨高峰導致擁堵。」

寧波梅東集裝箱碼頭有限公司碼頭8月10日發現1例新冠病毒核酸檢測可疑陽性人員，當日被確診為無症狀感染者。為了防止疫情擴散，梅東公司從8月11日起暫停了所有進提箱服務及船舶作業。

▲▼寧波舟山港。（圖／CFP）

根據《FX168財經》報導，經過一周多的嚴密防疫管控措施之後，寧波舟山港梅山港區的重新開放也被提上日程。據寧波多家船運代理的消息，8月25日上午梅山綜保區解除封控後，梅山碼頭進提箱服務將有序恢復。

根據最新消息，8月25日解封後進提箱服務有序恢復，9月1日梅山將整體恢復。

據報告，目前有41艘船舶在梅山碼頭等待泊位和貨物裝卸，梅山碼頭預計需要10天到兩周的時間來清理積壓的集裝箱（貨櫃）船，整個港口在下個月中旬恢復正常運營。

值得注意的是，當地港務局24日已更新了運營情況，稱儘管梅山仍處關閉期，但最近幾天仍能以90%的運力工作。另外，過去幾天至少5艘集裝箱船在梅山碼頭停靠之後駛離，船隻的運動給航運公司帶來碼頭將恢復運行的樂觀預期。

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