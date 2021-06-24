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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

30秒絕命片曝！億萬富豪接愛女返家　遭「90噸打樁機」壓爛慘死

記者鄭思楠／綜合報導

大陸22日驚傳一起如電影「絕命終結站」的意外命案！浙江一52歲億萬富豪，當天為了接從加拿大返國、在上海隔離期剛滿的愛女回家，父女兩人在途中竟被一90噸重的工地打樁機砸中，當場被砸爛慘死，雙雙共赴黃泉。日前，事發影片曝光，恐怖瞬間令人發毛。

▲▼趙慶和女兒慘死 。（圖／翻攝自微博）

▲地上血跡斑斑 。（圖／翻攝自微博）

根據曝光的監視器畫面顯示，事發時，沒有任何徵兆，黑色小車正從遠處駛來，突然畫面右側工地裡的一個打樁機突然傾斜倒塌，當時馬路上的行人和騎士嚇得趕緊四散跑開。而黑色小車由於受到前方行人的干擾，放慢了速度，結果被倒下的打樁機砸中駕駛室頂部。

打樁機自重本身就非常大，而且頭部位置倒下的速度又是最快的，在巨大的衝擊力下，瞬間就把小車駕駛室砸扁了，車裡的人根本來不及反應。從現場照片看，小車被砸成一堆廢鐵，車輛完全報廢，整輛車只有車尾部分還保持了原來的形狀，而駕駛室部分簡直慘不忍睹，地上流淌了很多血色痕跡。據現場目擊者透露，事發當時，副駕駛是名女子，剛開始還能動。

▲▼趙慶和女兒慘死 。（圖／翻攝自微博）

▲趙慶和女兒慘死 。（圖／翻攝自微博）

這起事故引起了網友們的熱議，因為事故的過程讓人感到不可思議，網友表示，黑色小車剛好從遠處開過來，而打樁機正好在此時發生倒塌，當車行駛到事發地時，由於受到行人干擾正好減速，打樁機又正好砸中駕駛室，一環扣一環，就像是事先設計好的一樣，這一切都太巧了。

▲▼趙慶和女兒慘死 。（圖／翻攝自微博）

▲趙慶最後一條朋友圈（左）曝光 。（圖／翻攝自微博）

趙慶出生於1969年，剛剛52歲，生前任激智科技監事、甬港現代工程有限公司總經理，寧波甬港現代投資控股集團有限公司經理、寧波高新區甬港現代創業服務有限公司經理、寧波奉化區鳳麓企業孵化器有限公司經理、寧波高新區甬港現代供應鏈有限公司經理等職位。

在天眼查App上，他名下共有26家公司，注冊資本多在百萬乃至千萬（人民幣，下同）級別，涉及科技、工程、投資、管理咨詢等諸多方面。

▼現場照片 。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙慶和女兒慘死 。（圖／翻攝自微博）

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