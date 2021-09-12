璨樹明可能登陸浙江　寧波「直接停課2天」上海也停1.5天

▲大陸中央氣象台預估燦樹將往浙江移動。（圖／大陸中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中央氣象台預估，颱風「璨樹」遠離台灣後，將會往浙江一帶移動，並可能於13日上午從浙江舟山至三門一帶沿海登陸。因應璨樹來襲，上海、舟山、寧波都已經宣布停課，並有多個縣市啟動了「防颱一級應急響應」。

根據陸媒報導，上海12日下午宣布，13日下午、14日全天，中小學以及幼稚園停止教育教學活動，托育機構停止托育活動；舟山宣布，中小學、幼兒園13日停課，校外培訓機構一律停止辦班輔導；寧波宣布，13日、14日，全市中小學校、幼兒園、培訓機構停課，復課時間根據各地各校情況自行決定。

據大陸中央氣象台預報，燦樹將以每小時20至25公里左右的速度向偏北方向移動，今天下午將進入東海南部，於13日白天在浙江舟山到三門一帶沿海登陸（38-45米/秒，13-14級，颱風級或強颱風級），或擦過舟山近海進入杭州灣。

大陸中國天氣網氣象分析師張娟表示，目前來看，台灣中央山脈對燦樹起到的削弱作用較弱，颱風的核心實力被保留了下來，所以現在依然非常強勢，「這也就意味著，華東地區將直面這個『厲害角色』，浙江、上海、江蘇等地的公眾一定要前做好防範措施。」

張娟強調，由於風大雨強，今天開始浙江、上海，江蘇一帶飛機、高鐵等交通就會受影響，明後天機場航班還可能面臨大面積延誤或取消，建議上述地區的公眾，未來幾天盡量待在家防範颱風。