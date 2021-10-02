辦台港論壇不怕挑釁中共　柯文哲：你有你的紅線、我有我的紅線

▲柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

選在中共國慶的隔天，民眾黨2日舉行台港研討會，討論內容觸及國安法對香港的衝擊等。針對此舉是否踩中共紅線？柯文哲說，不能說你畫一條線，我踩了就是紅線，要互相認識、了解、尊重、合作，最後一個最重要，互相諒解，「你有你的紅線、我有我的紅線」。

柯文哲在致詞時指出，關心香港情勢、協助來台港人，是民眾黨目前對於香港問題的基本態度。台北市政府有成立專案小組，研商對如何吸引香港專業人士來台及台北市應對香港地位改變的對策。在國會方面，民眾黨立委也不斷為香港發聲，就香港社會與人權問題、以及港人來台的相關權益，提出政策建議。

柯文哲說，香港的反送中事件引發全球關注，這不僅影響香港作為亞洲金融中心的地位，也連帶牽動區域內各國角色的分工與調整，甚至成為美中兩強在亞太地區競爭角力的焦點之一。

在訪問時，柯文哲表示，政治還是要落實在人民生活的每一天，反送中到現在差不多2年，有一個很實質的問題，比方說去年從香港來台灣居住的就有1萬人，我相信不只這1萬人，應該還有更多想來了，到底他們面臨哪些實際的問題？其實就政治上是這樣，到底他們遇到那些問題我們要怎麼解決？所以常常是蒐集問題後，再分門別類，看法律上、地方行政上要怎麼解決。

媒體追問，在中共國慶隔天辦台港研討會，是否會踩到中共紅線？柯文哲先是笑說，「我們不是每天都在踩他的紅線？」，不能說你畫一條線，我踩了就是紅線啊，所以我到覺得，要互相認識、了解、尊重、合作，最後一個最重要，互相諒解，「你有你的紅線、我有我的紅線」。