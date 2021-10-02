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王定宇抹紅楊寶楨　柯文哲護子弟兵酸王：房租交了沒？

▲▼柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨發言人楊寶楨日前在節目中，轉述在中國工作的朋友意見，指民進黨政客很怕統一後被清算，引發民進黨立委王定宇反嗆，王還以楊曾在中國工作過，影射其有「紅色」背景。對此，民眾黨主席柯文哲表示，其實也不用抓住一句話追打，「是王定宇再打？我比較關心他房租交了沒有」。

面對王定宇的反擊，楊寶楨指出，這不是自己的個人立場，更無涉民眾黨。楊說，自己在節目中有說明，是分享她所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，非常不樂見台灣的現狀被破壞，更不認同這樣的想法。

楊寶楨說，會舉這樣的說法當例子，主要也是反映在中國工作的台商心中疑惑，他們認為民進黨給人的感覺就是，每天高喊「抗中保台」升高對立，但好像都只是嘴巴講講。

楊寶楨說，像原本說是「糖衣毒藥」的ECFA戒也戒不掉；又或是每次提出法理台獨的案子，都是不了了之。既然兩岸之間的交流無法全面斷掉，加深對立的說法是必要的嗎？

民眾黨2日舉辦台港研討會。針對子弟兵被王定宇攻擊，柯文哲表示，其實也不用抓住一句話追打，「是王定宇再打？我比較關心他房租交了沒有」。

媒體追問，會覺得民進黨擔心被中共清算，所以很怕統一嗎？柯文哲說，覆巢之下無完卵，台灣還是同島一命，這沒有誰被清算、不被清算，真的事情來，也沒人逃得掉。

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