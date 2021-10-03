　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：你知道北市死亡率全台第一嗎

記者陳俊宏／綜合報導

台北市長柯文哲表示，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩幹什麼？對此，毒物專家招名威指出，身為醫生的柯P不當一回事，「我不理解他看到的事實是什麼？我來提醒一下，台北市的死亡率是全台第一，你知道嗎？」他想問柯，請問是人格分裂嗎？

招名威2日在臉書說，世界上有這麼多案例已證明了，打完兩劑疫苗仍發生突破性感染，而且機率只有越來越高，意思是死亡風險也更高，看看美國、歐洲、中國、以色列就知道了。

招名威指出，「身為醫生的柯P不當一回事，我不理解他看到的事實是什麼？我來提醒一下，台北市的死亡率是全台第一，你知道嗎？不要每次都說疫情造成死亡很多，表現自己很心痛的樣子，但又可以主張打完兩劑就不管制，可以不戴口罩，無視突破性感染可能導致的死亡風險，請問是人格分裂嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼招名威說，請問柯P是人格分裂嗎？（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）

招名威表示，其實這幾天看到四處人潮擁擠，他都在捏冷汗，希望不要有任何破口出現，難道柯P你不會擔心嗎？說真的，「打兩劑後可不戴口罩」這個政策是一個不負責任的政策，因為這又是把責任丟給市民自己判斷，萬一沒守住，是不是又要重演之前的破口？

招名威呼籲，防疫政策不是口號，也不是選舉，柯P請謹言慎行好嗎，「畢竟我們真的禁不起下一次突破感染流行和任何一個死亡了。」

受到新冠肺炎影響，全台民眾外出均需全程戴口罩。柯文哲2日質疑，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩沒有意義。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，「到目前為止還是認為口罩是必要的條件」。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
2年前和鬼哥走金鐘紅毯！KID緊握公仔：不再孤單
柯文哲「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：你知道北市死亡率第一嗎
視網膜送超大紅布條！網坐等掛陽台　奪獎男星回應了
戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況：能戴是種幸福
國中音樂老師「1個月3次」害女學生懷孕　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南方低壓區有利颱風生成　「熱帶系統」發展中！週四起水氣漸擾台

東區「百年土地公廟」恐被拆原因曝　800信眾集資請命

柯文哲「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：你知道北市死亡率全台第一嗎

勞保估5年內破產！　揭10兆元潛藏負債驚人真相

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況：能戴口罩是種幸福

情侶搭高鐵超扯佔位！　媽抱小孩被回「我和女友想坐一起」氣炸

郵局五倍券預約明開跑！相關流程一次看　這狀況要領得等11月

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

陽明山猴群突襲女騎士「猛擠奶茶」　噴得全身都是！驚嚇影片曝

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

南方低壓區有利颱風生成　「熱帶系統」發展中！週四起水氣漸擾台

東區「百年土地公廟」恐被拆原因曝　800信眾集資請命

柯文哲「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：你知道北市死亡率全台第一嗎

勞保估5年內破產！　揭10兆元潛藏負債驚人真相

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況：能戴口罩是種幸福

情侶搭高鐵超扯佔位！　媽抱小孩被回「我和女友想坐一起」氣炸

郵局五倍券預約明開跑！相關流程一次看　這狀況要領得等11月

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

陽明山猴群突襲女騎士「猛擠奶茶」　噴得全身都是！驚嚇影片曝

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

「1600萬麥拉倫」自撞！衝人行道底盤、保桿全毀　維修費恐破2百萬

破獲高齡銀髮族天九牌賭場　南警逮13人堵疫情破口

琳妲爸爸癌逝「再也看不到你坐在客廳等我了」　愛犬哀傷全身發抖

國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

高雄橋頭區仕豐路不明氣體外洩！居民聞異味急通報　警消灑水封路

「狗界畢卡索」天生面部扭曲　魅力爆棚狂吸26萬粉

紅襪2連勝追上洋基並列外卡第一　明天再贏就晉級季後賽

中山高自小客連撞外內側護欄起火！駕駛驚逃...部分路段一度封閉

染疫男剛出院1個月　出門騎腳踏車倒臥家門口　家人忙CPR仍猝死

2貓哥哥聽見奶喵呼喚　「腳步一致」同時湊近關心：怎麼了？

林明禎挺「E級雪球」辣舞！　服務生專心上菜反應網笑翻ＸＤ

生活熱門新聞

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

陽明山猴群襲女「擠奶茶」噴全身　驚嚇影片曝

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

大國藥妝來了！4kg免運、人氣品7折

好市多驚見「隱藏版美食」！　內行認證：真的很難買到

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

好市多驚見「豪華遊艇」放賣場！業者售價曝光

更多熱門

相關新聞

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

指揮中心指揮官陳時中透露，今天（3日）將公布戶外口罩鬆綁措施。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，口罩強制令不能鬆的理由很簡單，Delta隨時可能漏進來，而Delta即使在戶外也是可能傳染啦，「去看看新加坡，你就會知道什麼叫能戴口罩是一種幸福。」

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

台北男半年打4劑疫苗！返台補2劑高端

台北男半年打4劑疫苗！返台補2劑高端

預約莫德納第二劑殘劑遭拒　他崩潰想重選

預約莫德納第二劑殘劑遭拒　他崩潰想重選

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　

關鍵字：

柯文哲新冠肺炎台灣防疫口罩疫苗招名威

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

金鐘56完整得獎名單出爐

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面