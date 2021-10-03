柯文哲「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：你知道北市死亡率全台第一嗎

記者陳俊宏／綜合報導

台北市長柯文哲表示，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩幹什麼？對此，毒物專家招名威指出，身為醫生的柯P不當一回事，「我不理解他看到的事實是什麼？我來提醒一下，台北市的死亡率是全台第一，你知道嗎？」他想問柯，請問是人格分裂嗎？

招名威2日在臉書說，世界上有這麼多案例已證明了，打完兩劑疫苗仍發生突破性感染，而且機率只有越來越高，意思是死亡風險也更高，看看美國、歐洲、中國、以色列就知道了。

招名威指出，「身為醫生的柯P不當一回事，我不理解他看到的事實是什麼？我來提醒一下，台北市的死亡率是全台第一，你知道嗎？不要每次都說疫情造成死亡很多，表現自己很心痛的樣子，但又可以主張打完兩劑就不管制，可以不戴口罩，無視突破性感染可能導致的死亡風險，請問是人格分裂嗎？」

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▼招名威說，請問柯P是人格分裂嗎？（圖／記者李毓康攝）

招名威表示，其實這幾天看到四處人潮擁擠，他都在捏冷汗，希望不要有任何破口出現，難道柯P你不會擔心嗎？說真的，「打兩劑後可不戴口罩」這個政策是一個不負責任的政策，因為這又是把責任丟給市民自己判斷，萬一沒守住，是不是又要重演之前的破口？

招名威呼籲，防疫政策不是口號，也不是選舉，柯P請謹言慎行好嗎，「畢竟我們真的禁不起下一次突破感染流行和任何一個死亡了。」

受到新冠肺炎影響，全台民眾外出均需全程戴口罩。柯文哲2日質疑，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩沒有意義。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，「到目前為止還是認為口罩是必要的條件」。