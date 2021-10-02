蔡壁如「不忍苛責」高鐵員工偷打疫苗　批都是蘇貞昌陳時中的錯

▲蔡壁如批蘇貞昌、陳時中忽略疫苗政策。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高鐵員工遭爆料插隊到全台北中南部分醫院違規偷打第二劑莫德納，民眾黨立委蔡壁如2日批評，疫情之下每個人都想保命「我不忍苛責」，但究其原因都是行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中忽略疫苗政策的錯。

蔡壁如透過臉書質疑，高鐵員工冒名第三類人員到高雄注射第二劑莫德納疫苗，有誰是錯的？打疫苗是國人的權利，每個人都有打疫苗的權利、疫情之下，每個人都想保命，我不忍苛責，不管是好心肝也好、高鐵員工冒名施打第二劑也好，都是因為疫苗不足造成的結果。

蔡壁如表示，為什麼要讓人民冒著「違法」的風險，想盡各種辦法，不管是透過關係、造假或是特權，都是源於對疫苗不足的恐懼。

蔡壁如批評，這是執政者的錯，是蘇貞昌、陳時中的錯，一心營造「台灣防疫世界都跟不上」的大內宣形象，忽略最基本的「疫苗政策」。

蔡壁如強調，「我從今年2月26日，上個會期的總質詢問到這個會期」，蘇貞昌仍舊給不出答案、仍舊沾沾自喜於本土「+0」的假象，要知道，是是犧牲多少民生經濟、家庭收入，加上國人高素質的公衛水準，配合來的結果。

蔡壁如批評，因為執政者的失職無能，要來懲罰無辜的民眾？根本離譜。別的國家是用盡辦法，提供各種獎勵，希望他們國家的人民可以踴躍接種疫苗，反觀我國，不但層層設限、各種分類、分階級、劃族群，想要先打到疫苗，就變成千夫所指，台灣在民進黨執政下，不但不是法治國家，甚至讓人民為了打疫苗，淪為偷盜之民。