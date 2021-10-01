高鐵員工搶打第2劑！鑽漏洞盧半天「為什麼不能打」　院方回應了

▲42名高鐵員工衝高雄市聯合醫院搶打莫德納第二劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫苗施打序位為第七類的高鐵員工遭爆料，有42人插隊到高雄市聯合醫院施打莫德納第二劑。知情人士表示，當天這些人在院外盧了半天，認為自己的認知和院方公告有落差，還問：「為什麼不讓我打？」對此，聯合醫院也還原事情經過，並強調已修正掛號說明，檢討公告流程避免再次誤會。

知情人士表示，這些高鐵工作人員確實透過院內掛號系統，成功掛到疫苗診，不過因院內資訊系統只能設定年齡，除非因年齡不符，第一關卡才可能被擋下，現場僅能透過職業類別查核身分。

▲高鐵人員衝系統漏洞，搶打莫德納第二劑 。（圖／記者呂佳賢攝）

當時現場醫護人員告訴他們，並不符合資格施打，不過這些高鐵員工卻質疑，院內公告有疑義，專診並未特別註明只限一至三類對象施打，他們也符合間隔10至12周，還盧說：「為什麼不讓我打？」

知情人士無奈說，當天高鐵員工咬著漏洞，在醫院吵了整個上午，還說院方的解釋和自己的認知有誤，因此院方考量在不影響一至三類公費人員接種權益下，勉強給予施打，並立即修正公告。

▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

聯合醫院表示，9月22進行莫德納第二劑疫苗接種業務，由於該專診開放對象為指揮中心公告，一到三類公費人員，22當天有非一至三類人員前往接種時，遭本院報到處身份查核護理師以身份不符為由婉拒。

聯合醫院指出，經了解，因本院掛號系統僅公告疫苗開放時間及對象，「依衛生局配送之疫苗劑量及本院庫存，採滾動式開放預約」，未特別揭露該次專案僅限公告之第一至第三類人員施打，故造成民眾誤解。

聯合醫院坦言，為避免造成疫苗施打時間延誤，因此在不影響其他一至三類公費人員接種權益的情況下，勉予同意現場42位間隔已滿十週以上民眾接種，並同時緊急修正掛號說明，檢討後續公告作業流程，防止資訊誤會再次發生。

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