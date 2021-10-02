高鐵人大鬧3hrs　狂問「為什麼不讓我打？」　這些醫院也被盧

▲42名高鐵人員假冒第三類施打對象，到高雄市聯合醫院施打莫德納第二劑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許宥孺／高雄報導

高鐵員工遭爆料，假冒身分集體到高雄醫療院所打莫德納第二劑，而查驗身分後遭拒，竟還在院外大鬧3小時，高雄小港醫院、聖功醫院、健仁醫院、聯合醫院都有類似情況，目前僅聯醫證實替42名高鐵人員接種疫苗。衛生局表示，將要求聯合醫院檢討改正，並提交報告追究相關人員責任。

莫德納疫苗第二劑目前僅開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過卻有高鐵員工自稱自己是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄施打第二劑，但實際上，高鐵工作人員為第七類「維持社會運作之必要人員」。

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▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

據了解，這些高鐵人員在22日上午8點陸陸續續到聯合醫院報到，現場醫護人員查核身分後，發現他們資格不符，當場表明無法接種，這些高鐵人當場大鬧醫院，狂問：「為什麼不讓我打？」不過因專診人數近乎200人，現場人數陸續湧進，已影響到疫苗接種秩序，院方考量人潮無法消化，直到11點多才「勉強給予施打」。

知情人士無奈說，當天高鐵員工咬著漏洞，在醫院吵了整個上午，還說院方的解釋和自己的認知有誤，因此院方考量在不影響一至三類公費人員接種權益下，勉強給予施打，並立即修正公告。

▲莫德納第二劑目前僅開放第一類到第三類民眾、75歲以上長者施打。（圖／記者呂佳賢攝）

小港醫院證實，9月底陸陸續續接獲高鐵人員到院，表示自己是第三類人員，可施打莫德納第二劑，不過院方向衛生局查證後，發現並未符合資格，當場拒絕施打，也確實有部分不理性的人在院內吵鬧，強調自己是第三類。

聖功醫院表示，日前確實有疑似案例，但在第一時間就被工作人員察覺，並未闖關成功。健仁醫院表示，醫院都有問職業別，確實有遇到高鐵人要接種，當場就回絕。

▲高鐵42名員工闖關打莫德納第二劑。（圖／記者呂佳賢攝）

衛生局表示，未依身份類別接種是明顯的錯誤，應慎重檢核資格類別依序接種，衛生局發現後立即提醒合約醫療院所，並要求該院檢討改正，也要求聯合醫院提交檢討報告追究相關人員責任。

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