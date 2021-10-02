堅持研究40年！mRNA終成抗新冠利刃　專家看好諾貝爾獎大熱門

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堅持研究40年！mRNA終成抗新冠利刃　專家看好本屆諾貝爾大熱門

▲▼致力於mRNA研究的匈牙利裔美籍女科學家卡麗可（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）。（圖／翻攝自布蘭戴斯大學官網）

▲致力於mRNA研究的匈牙利裔美籍女科學家卡麗可與美國科學家魏斯曼有望奪得本屆諾貝爾醫學或化學獎。（圖／翻攝自布蘭戴斯大學官網）

記者葉睿涵／綜合報導

第120屆諾貝爾獎將自10月4日起陸續揭曉，被應用於輝瑞與莫德納新冠疫苗中的信使核糖核酸（mRNA）技術被專家一致視為是疫情下，諾貝爾醫學或化學獎的大熱門。

據路透社與法新社報導，席捲全球的新冠疫情尚未結束，不過被應用於多數新冠疫苗中的mRNA技術已成功挽救許多人的性命，因此專家認為，致力於mRNA研究的匈牙利裔美籍女科學家卡麗可（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）將獲得諾貝爾醫學或化學獎。

▲▼mRNA疫苗。（圖／路透）

▲全球目前已有逾10億人已接種mRNA疫苗。（圖／路透）

瑞典科學記者比約克斯騰（Ulrika Bjorksten）告訴法新社，「如果諾貝爾委員會不將獎項頒給mRNA技術，那將是一個錯誤，」因為2人的開創性研究直接替第一批mRNA疫苗鋪平了道路，不過事實上，卡麗可和魏斯曼此前就已憑藉mRNA技術獲得不少獎項，其中還包括被視為諾貝爾獎風向球的美國拉斯克醫學獎（Lasker Prize）。

mRNA疫苗是一類藉由導入病原mRNA使人體細胞產生抗原，進而引發適應性免疫應答以達到免疫效果的新型疫苗。相比於傳統疫苗，mRNA疫苗的成本低、生產效率高，且能同時誘導細胞免疫與體液免疫，是一款安全性相對較高的疫苗。

女科學家卡麗可堅持了40年，自大學起便將全副心力投入mRNA研究中，才終於讓這門技術在全球陷入公衛危機之時，閃現出一絲曙光。瑞典卡羅林斯卡學院檢驗醫學部教授米拉扎米（Ali Mirazami）表示，「我確信，這項技術遲早會獲獎，問題只在於是什麼時候而已。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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