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快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

▲▼ 高雄國慶煙火試放。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄國慶煙火試放。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

十月的高雄很熱鬧！！萬眾矚目的國慶焰火將舉行，在防疫前提下，主觀賞區僅2萬人可入場觀看。觀光局表示，截至2日上午已破10萬人預約抽籤，另外，「高雄愛。月熱氣球」也將於今日下午5點開賣。

睽違20年的國慶焰火重返高雄，打造唯一山、海、河、港的焰火景緻，12、16吋大口徑焰火數量為歷年之最，360度全方位視野觀賞引爆話題。

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▲國慶焰火主場區預約方式。（圖／高雄市觀光局提供）

▲國慶焰火主場區預約方式。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，預約平台1日上午9點開放預約，不到2小時即湧入2萬人預約，一度造成網路塞車，截至今日早上9時，預約登記已突破10萬人。國慶焰火開放2萬人入場觀賞，民眾須加入高雄市政府Line官方帳號，在「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記。

觀光局強調，預約時間至10月4日下午6時，登記順序不影響中籤機率，將於5日公佈中籤名單；未中籤者也別失望，大區域高空焰火施放，周邊景區皆可觀賞，除了日前推薦的10大最佳觀賞點之外，近期將再加碼公布5個激推景點，讓民眾從不同角度欣賞焰火的動人震撼。

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，來高雄賞焰火同時，另一項備受期待的「高雄愛。月熱氣球」熱氣球繫留體驗活動，為「雄」好玩的行程增添精彩，媲美土耳其卡帕多奇亞、巴黎塞納河畔的異國體驗，10月8日正式升空，名額有限，體驗票價500元，今下午5點起全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統預約購票。

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼「高雄愛。月熱氣球」熱氣球繫留體驗活動2日下午5點開賣。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼「高雄愛。月熱氣球」浪漫升空偽出國。（圖／高雄市政府）

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