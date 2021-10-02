　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲BNT疫苗加開3族群施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張乃文／整理報導

BNT疫苗陸續抵台，累計至今已到貨305萬劑，有鑑於疫苗陸續補足，指揮中心也調整施打對象及時程。第十輪不只第2劑AZ及高端疫苗可接種，也加開了第一劑BNT疫苗預約，施打時間原先宣布10/7至10/14，但為避免影響部分縣市量能調度，指揮中心今日改為10/6開打，也就是提早一天。

▲▼1002各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／林宜潔製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／林宜潔製）※點圖放大

AZ

我國政府自購65.6萬劑AZ於9/30到貨，目前透過政府採購、COVAX平台配送以及各國捐贈，AZ總到貨數已突破千萬，達到1053萬劑。

指揮中心規劃，第10輪疫苗提供第二劑AZ給民眾接種，只要在7/22前符合已接種AZ疫苗第一劑的50歲至64歲民眾（符合資格且先前已經意願登記過）都可以施打。預約時間從10/4上午10時至10/5下午4時止，預計10/6至10/14開放接種。至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊接種。

 ▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

莫德納

莫德納近期一次到貨為9/17，指揮官陳時中透露，近期莫德納應該還有機會再到貨，屆時會再跟外界報告。目前可施打者為，若已在7/16前接種過第一劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或是60歲以上原住民，將由地方衛生局造冊施打。

▲已有長者進行第二劑莫德納疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲莫德納目前安排70歲以上長者且與第一劑已間隔10周者，進行第二劑接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

BNT

指揮中心公布，第十輪加開3類人可預約施打BNT，包括9/29以前完成意願登記的63~18歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群。

預約時間自10/4上午10時至10/5下午4時開放；施打時程則是10/6至10/14，根據指揮中心最新統計，符合資格者約38萬人。

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

▲BNT疫苗近期陸續到貨。（資料照／指揮中心提供）

高端

第十輪可預約施打的包含高端第二劑，符合資格者為9/8前接種第一劑民眾，指揮中心指出，預約時間自10/4上午10時至10/5下午4時開放；施打時程則是10/6至10/14。不過，指揮中心昨日也表示，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。

▲▼ 1002 第十期提前接種-01-01。（圖／指揮中心提供）

▲第十輪疫苗加開BNT。（圖／指揮中心提供）

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
視網膜「穿父女裝」現身紅毯！　愛犬柚子反應超萌
金鐘獎登場！蔡尚樺掉出「超巨兇器」　搭檔黃豪平超穩被讚爆
快訊／龍龍回應博恩　曝遭霸凌多年「哭得沒辦法說話」
女星曬「全裸辣照」　背後浴缸都歪了成亮點
超速還向鏡頭1根手指　她連吞3張罰單哭：下次不敢了
快訊／花蓮外海驚見2浮屍！　1男1女
國1仁德段嚴重車禍　北向剩路肩南向封2車道狂堵
醫師去澎湖玩「我也染病了！」　揪真正兇手：不是毛毛蟲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

醫師去澎湖玩「我也染病了！」半夜癢醒　揪真正兇手：不是毛毛蟲

台鐵EMU3000型新車設「商務車廂」　票價出爐！最貴是自強號2.2倍

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

醫師去澎湖玩「我也染病了！」半夜癢醒　揪真正兇手：不是毛毛蟲

台鐵EMU3000型新車設「商務車廂」　票價出爐！最貴是自強號2.2倍

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

這法院刑案量全國第一　法官裁定書夾心聲：辛勤換得鄉民嘲諷

沒充電離奇自燃？2手機疊放+3行動電源直立　消防員解題了

金鐘獎／白肌妹「絕美激似Angelababy」驚艷全場！　真面目曝光正翻

「我本來很怕狗」她守護浪浪花光積蓄　幫「愛笑雪寶」找專屬的愛

金鐘獎／《花樣》唐治平罕見現蹤！　「瘦了一大圈」狂勾劇迷回憶

WFH後整天宅在家　日本興起翻修潮！不能出國玩「旅費→裝潢費」

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

南部妹揭5點「被台中交通嚇壞」　1天目擊2車禍！網：公車也可怕

休普萊特菁英賽3台將參戰　李旻69桿暫並列第29表現最佳

金鐘獎／視網膜「穿父女裝」現身紅毯！ 愛犬柚子反應全被拍超萌

生活熱門新聞

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

Toyz涉毒「女友不知情」　前隊友忍不住開噴：騙肖欸

校園缺口減少！第十一輪BNT年齡望下放

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

快訊／第十輪接種日提前一天！

包車送老婆遊宜蘭被嫌浪費　原因曝光讓網友狂讚

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

鄉民公認「最假掰防疫政策」是它　狂喊：一堆人都沒遵守

口罩鬆綁明宣布！陳時中：夜市邊走邊吃還是不行

更多熱門

相關新聞

歐盟籲嬌生疫苗增列「靜脈栓塞」副作用

歐盟籲嬌生疫苗增列「靜脈栓塞」副作用

歐盟藥品管理局今天發現，罕見的深部靜脈血栓病例可能與施打嬌生集團的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關，建議將這種症狀列為嬌生疫苗的副作用。

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁：追究懲處　

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁：追究懲處　

口服藥可「取代疫苗」？陳時中揭抗疫3防線

口服藥可「取代疫苗」？陳時中揭抗疫3防線

金門「65歲以上長者」莫德納第二劑開打

金門「65歲以上長者」莫德納第二劑開打

「戶外口罩鬆綁」明宣布　陳時中說明

「戶外口罩鬆綁」明宣布　陳時中說明

關鍵字：

新冠疫苗BNTAZ莫德納高端

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

博恩公開龍龍對話紀錄！她說：薩泰爾道歉+fire老K

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面