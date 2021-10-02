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高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

▲高雄市長陳其邁2日陪同行政院長蘇貞昌視察橋頭科學園區及聯外交通建設。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁2日陪同行政院長蘇貞昌視察橋頭科學園區及聯外交通建設。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高鐵員工遭爆料，假冒身分集體到高雄聯合醫院打莫德納第二劑，查驗身分後遭拒，竟還在院外大鬧3小時，聯醫證實，替42名高鐵人接種。高雄市長陳其邁怒斥「很不應該」，將根據調查報告追究責任並懲處。

高雄市長陳其邁2日陪同行政院長蘇貞昌視察橋頭科學園區及聯外交通建設，會後受訪時表示：「這個很不應該，醫院也應該要按照中央規定的疫苗施打順序，所以我們會調查，也會追究責任。」

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▲高雄市長陳其邁2日陪同行政院長蘇貞昌視察橋頭科學園區及聯外交通建設。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，市府也正著手調查所屬的轄區，高雄市的醫院，現在是發現只有聯合醫院的42位，在疫苗的施打規定，必須加強落實，讓疫苗施打能夠更公平，「對於不遵守施打疫苗相關規定的醫院，我們會來調查，根據調查報告追究責任、懲處」。

至於是否追究高鐵員工，陳其邁表示，這個部分也請高鐵公司在調查，看看在台灣各地是不是有這種現象。

▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

聯合醫院表示，9月22日進行莫德納第二劑疫苗接種業務，由於該專診開放對象為指揮中心公告，一到三類公費人員，當天有非一至三類人員前往接種時，遭報到處身份查核的護理師以身份不符為由婉拒。

聯合醫院指出，經了解，因本院掛號系統僅公告疫苗開放時間及對象，「依衛生局配送之疫苗劑量及本院庫存，採滾動式開放預約」，未特別揭露該次專案僅限公告之第一至第三類人員施打，故造成民眾誤解。

聯合醫院坦言，為避免造成疫苗施打時間延誤，因此在不影響其他一至三類公費人員接種權益的情況下，勉予同意現場42位間隔已滿十週以上民眾接種，並同時緊急修正掛號說明，檢討後續公告作業流程，防止資訊誤會再次發生。

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