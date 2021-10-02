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女座艙長「我遭性侵」月收機師3萬賠償　判賠正宮30萬

▲在某航空公司擔任座艙長的溫姓女子，2017年間與上前航空公司機師，2人發展成男女朋友關係，發生多次性行為，元配獲悉後怒告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲在某航空公司擔任座艙長的溫姓女子，2017年間與上前航空公司機師，2人發展成男女朋友關係，發生多次性行為，元配獲悉後怒告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

已婚的某航空公司前機師離職後仍與溫姓座艙長保持聯繫，2人發展成男女朋友關係，2017年間2人發生親密關係，元配獲悉後提告求償，溫女辯稱遭機師性侵，但法院查出溫女事後還與機師出席友人餐敘，甚至還吃年夜飯，顯與遭性侵常理不符，法官不採信溫女說詞，元配求償80萬元，法官審酌後判決溫女須賠償30萬元，本案還可上訴。

元配指控，原本住在花蓮縣，為不讓擔任機師的先生舟車勞頓，2人在2017年搬到桃園市蘆竹區居住，但因要照顧罹癌兄長，長期未在桃園居住，未料，丈夫卻與某航空公司溫姓座艙長發生婚外情，2人甚至在桃園住家發生過親密關係，丈夫甚至還在2018年農曆除夕到溫女家中吃年夜飯，另外還查出丈夫甚至還提供每月3萬元供溫女花用，她驚覺遭丈夫背叛後，導致憂鬱症病情加重，因此控告溫女，並求償80萬元。

溫女在地院審訊時辯稱是前機師主動追求她，由於機師花名在外，同時追求多名女子，因此她第一時間就拒絕機師追求，但後來一次聚會中被機師灌醉，事後被帶到摩鐵性侵，機師後來每月提供3萬元當作賠償，前後總計給了18萬元，她並非元配所指的是外遇對象。

前機師則指稱，他在2016年間離開航空公司，但仍與溫女發展成男女朋友，溫女知道他已婚，兩人至少發生30次以上性行為，甚至還曾陪同溫女去婦科診所看診過，溫女也多次與他出席朋友之間聚會，朋友間多少看得出來他與溫女之間的男女關係等語。

另有證人指證，知道機師曾追求過溫女，曾聽聞溫女說過有睡眠障礙，機師曾提供安眠藥給溫女服用，事後機師坦承曾侵犯過溫女等情事，溫女曾告訴他相關情事。

法官審酌，從相關證人證詞及對話證據，溫女若遭到機師性侵，但事後仍與機師出席友人餐敘，甚至吃年夜飯，顯與遭性侵被害人會排斥、懼怕加害人態度有違，2人甚至發展成男女朋友關係，顯已逾越一般男女正常交往之分際，非社會通念所得容忍，已破壞原告之婚姻圓滿幸福狀態，侵害其配偶權，法官認為溫女說詞不足採信，衡量雙方雙方身分資力外，應兼顧加害程度與其身體、健康影響是否重大以為斷收入，斟酌溫女以賠償元配30萬元為適當，本案還可上訴。

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