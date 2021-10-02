台中高鐵人衝高雄闖關莫德納　衛生局說「原因」還有這一項

▲台中高鐵員工為何衝到高雄闖關打第二劑莫德納，原因曝光。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國內莫德納疫苗短缺，多人苦等不到第二劑，變成「莫德納二劑孤兒」，卻爆出高鐵台中站員工疑似「呷好道相報」，自稱第3類高接觸風險一線工作人員，揪團跑到高雄聯合醫院施打第2劑莫德納成功。類似事件是否可能在台中發生，台中市衛生局透露，目前沒接到相關通報，局長曾梓展也直言「因為台中規定嚴格，所以才會發生高鐵員工南下殺去高雄打疫苗」。

台中市衛生局長曾梓展表示，對於第二劑莫德納疫苗接種條件，台中市府都三申五令要求各醫療院所要查核清楚身分，除掛號時會連線健保署API檢核身份，到現場仍須查驗身分，規定相當嚴格，不符者無法施打。

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衛生局也透露，依據中央開放對象進行疫苗接種作業，醫院對於透過醫院系統預約者，在接種時會現場再檢核接種者身分、佐證資料，如未符當次接種條件對象，即退掛不受理接種，目前尚無接獲相關通報。

高鐵透露，員工都是自行上網預約，除了台中站員工外，其他站員工是否也前往，端視各地衛生局調查結果，也強調「通令要求同仁務必遵守防疫規定施打疫苗，並對此事件進行內部調查了解。」據了解，這次42名「團打」員工中，有人住在台中，也有人住在其他縣市，是不是所有人都是台中站員工，還要進一步調查。