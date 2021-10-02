花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

▲花蓮縣政府舉行今年公費流感疫苗開打記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

對抗流感接種疫苗最實在！花蓮縣政府1日在縣政府大禮堂舉行今年公費流感疫苗開打記者會，副縣長顏清章率領東區傳染病防治醫療網指揮官繆偉傑、疾病管制署東區管制中心科長黃貝琴以及各局處首長，宣誓公費流行性感冒疫苗10月1日起開始施打，守護花蓮鄉親的健康。

▲▼副縣長顏清章率同仁帶頭接種，盼能提升鄉親對流感疫苗的施打意願。

顏新章表示，流感季節通常11月開始，持續至農曆春節，縣長徐榛蔚心繫鄉親的健康，特別叮囑相關單位購入流感疫苗為民眾施打，鼓勵鄉親踴躍預約施打，儘早接種疫苗，提升身體免疫力。

今年流感疫苗中央配撥花蓮縣9萬劑公費疫苗給符合資格的民眾施打，花蓮縣政府教育處另購1800劑流感疫苗，提供給學校教職人員施打，以維護校園安全，也依照往例自購100劑提供給維持防疫體系運作的地方政府重要官員施打。



花蓮縣今日與全國同步分階段開始施打，副縣長顏清章、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥以及指揮官繆偉傑今日帶頭率先接種，會中各局處首長也依序完成接種，盼能提升鄉親對流感疫苗的施打意願。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，施打流感疫苗可有效預防流感及降低流感重症機率，流感疫苗注射後至少需2周後產生抗體。施打完仍須注意個人衛生，保持勤洗手、戴口罩的良好習慣，避免流感病毒入侵。

朱家祥也提醒，今年流感疫苗開打剛好與新冠疫苗撞期，5種疫苗同時開放接種，應注意兩者疫苗間隔時間至少7天，施打任何疫苗前請先主動告知疫苗接種史，避免出現兩劑疫苗間隔期不足等問題。

花蓮縣衛生局關心鄉親的健康，縣內13鄉鎮均提供流感疫苗接種服務，相關流感疫苗接種合約醫療院所名單及收費情形，請上衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，疫情通報及諮詢請撥1922專線。