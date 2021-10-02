全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

▲泰國醫院停屍間空間被新冠死者塞爆，工作人員開始把遺體轉移至冷凍貨櫃。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

路透最新統計，全球新冠相關死亡人數截至1日已超過500萬人，翻開平均7天死亡個案通報，有半數以上來自美國、俄羅斯、巴西、墨西哥及印度。

回顧疫情大流行初期，全世界在疫情爆發1年多後，死亡數來到250萬，然而在接下來不到8個月的時間內，死亡個案衝破500萬例，且目前仍不斷攀升中。依據上周數據，世界上平均每天有8000人死亡，換算下來每分鐘約有5人死亡，不過死亡率近幾周呈現略微下降趨勢。

隨著新冠病毒持續蔓延，還沒打疫苗的人面臨染疫風險，特別是受到具高傳染力的Delta變異株威脅。

多個富裕大國目前已展開疫苗加強劑接種來防堵疫情，但在此之際，也有許多國家沒有足夠疫苗可打，甚至連接種第1劑都有困難，引發全球關注。英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）數據顯示，尚未接種新冠疫苗的人占據全球半數以上人口。

病毒變異株更是暴露出貧富國家疫苗接種率的差距，以及部分西方國家對打疫苗猶豫不決的結果。世界衛生組織本周表示，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）將首次只對疫苗覆蓋率低的國家配送疫苗。

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