　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

▲▼ 泰國醫院停屍間空間被新冠死者塞爆，工作人員開始把遺體轉移至冷凍貨櫃。（圖／路透）

▲泰國醫院停屍間空間被新冠死者塞爆，工作人員開始把遺體轉移至冷凍貨櫃。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

路透最新統計，全球新冠相關死亡人數截至1日已超過500萬人，翻開平均7天死亡個案通報，有半數以上來自美國、俄羅斯、巴西、墨西哥及印度。

回顧疫情大流行初期，全世界在疫情爆發1年多後，死亡數來到250萬，然而在接下來不到8個月的時間內，死亡個案衝破500萬例，且目前仍不斷攀升中。依據上周數據，世界上平均每天有8000人死亡，換算下來每分鐘約有5人死亡，不過死亡率近幾周呈現略微下降趨勢。

隨著新冠病毒持續蔓延，還沒打疫苗的人面臨染疫風險，特別是受到具高傳染力的Delta變異株威脅。

多個富裕大國目前已展開疫苗加強劑接種來防堵疫情，但在此之際，也有許多國家沒有足夠疫苗可打，甚至連接種第1劑都有困難，引發全球關注。英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）數據顯示，尚未接種新冠疫苗的人占據全球半數以上人口。

病毒變異株更是暴露出貧富國家疫苗接種率的差距，以及部分西方國家對打疫苗猶豫不決的結果。世界衛生組織本周表示，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）將首次只對疫苗覆蓋率低的國家配送疫苗。

►美國新冠病歿數已逾70萬「佔全球14%」　政府急推加強劑盼終結疫情
►加強劑發威！以色列病例驟降60%　研究：打第3針可降11倍感染風險
►加拿大衛生局：打莫德納疫苗「心臟發炎比例」比BNT還高！

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
視網膜「穿父女裝」現身紅毯！　愛犬柚子反應超萌
金鐘獎登場！蔡尚樺掉出「超巨兇器」　搭檔黃豪平超穩被讚爆
快訊／龍龍回應博恩　曝遭霸凌多年「哭得沒辦法說話」
女星曬「全裸辣照」　背後浴缸都歪了成亮點
超速還向鏡頭1根手指　她連吞3張罰單哭：下次不敢了
快訊／花蓮外海驚見2浮屍！　1男1女
國1仁德段嚴重車禍　北向剩路肩南向封2車道狂堵
醫師去澎湖玩「我也染病了！」　揪真正兇手：不是毛毛蟲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

快訊／杜特蒂震撼宣布「退出政壇」　明年不參選菲律賓副總統

嬌生疫苗爆新副作用「深部靜脈血栓」　歐盟建議列入標示

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

岸信夫傳「續任防長」日本新內閣人事漸明朗　岸田4日上任即公布

快訊／規模7.3強震侵襲萬那杜　暫未發布海嘯警報

加拿大衛生局：打莫德納疫苗「心臟發炎比例」比BNT還高！

曾手打警察肉槍！她這次全裸開腿衝了　鄉民嗨爆挺到底

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

快訊／杜特蒂震撼宣布「退出政壇」　明年不參選菲律賓副總統

嬌生疫苗爆新副作用「深部靜脈血栓」　歐盟建議列入標示

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

岸信夫傳「續任防長」日本新內閣人事漸明朗　岸田4日上任即公布

快訊／規模7.3強震侵襲萬那杜　暫未發布海嘯警報

加拿大衛生局：打莫德納疫苗「心臟發炎比例」比BNT還高！

曾手打警察肉槍！她這次全裸開腿衝了　鄉民嗨爆挺到底

這法院刑案量全國第一　法官裁定書夾心聲：辛勤換得鄉民嘲諷

沒充電離奇自燃？2手機疊放+3行動電源直立　消防員解題了

金鐘獎／白肌妹「絕美激似Angelababy」驚艷全場！　真面目曝光正翻

「我本來很怕狗」她守護浪浪花光積蓄　幫「愛笑雪寶」找專屬的愛

金鐘獎／《花樣》唐治平罕見現蹤！　「瘦了一大圈」狂勾劇迷回憶

WFH後整天宅在家　日本興起翻修潮！不能出國玩「旅費→裝潢費」

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

南部妹揭5點「被台中交通嚇壞」　1天目擊2車禍！網：公車也可怕

休普萊特菁英賽3台將參戰　李旻69桿暫並列第29表現最佳

金鐘獎／視網膜「穿父女裝」現身紅毯！ 愛犬柚子反應全被拍超萌

國際熱門新聞

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

富商全裸片曝光！抄槍「露鳥」與賊對決

快訊／菲總統杜特蒂宣布退出政壇

OL針灸遭老醫師性侵　身體插針不能動

緬甸「天菜和尚」遭捕6個月　憔悴監獄照首曝光！

6年武裝劫匪竟是臥底警察　退休16年走不出陰影

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　網憂末日凶兆

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

日皇室成煉獄！真子公主罹PTSD　2皇后被逼到患精神病

加州驚現「忍者」突襲　武士刀砍特戰士

鎮暴警列隊　她全裸開腿抗議！鄉民力挺

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

委內瑞拉貨幣砍6個零　百萬紙鈔變成新台幣7元

更多熱門

相關新聞

加拿大衛生局：莫德納「心臟發炎比例」比BNT還高！

加拿大衛生局：莫德納「心臟發炎比例」比BNT還高！

加拿大公共衛生局的最新數據顯示，施打莫德納疫苗的民眾罹患罕見心臟發炎的病例比輝瑞／BNT疫苗還高，尤其好發於30歲以下的成年人或青少年，而男性較女性更為常見。不過加拿大衛生當局也強調，大多數的病患症狀相對輕微且很快就能康復。

闖關打莫德納！陳時中籲別插隊

闖關打莫德納！陳時中籲別插隊

金錢豹轉型自助KTV　陳時中回應了

金錢豹轉型自助KTV　陳時中回應了

柯文哲稱不必戴口罩　陳時中回應

柯文哲稱不必戴口罩　陳時中回應

高鐵人員爆偷打疫苗　柯文哲酸：美國打疫苗送球票、台灣被移送法辦

高鐵人員爆偷打疫苗　柯文哲酸：美國打疫苗送球票、台灣被移送法辦

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情路透

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

博恩公開龍龍對話紀錄！她說：薩泰爾道歉+fire老K

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面