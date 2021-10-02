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柯文哲指「打過兩劑戴口罩幹什麼？」　陳時中回嗆：仍有必要

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎影響，全台民眾外出均需全程戴口罩，然而台北市長柯文哲今（2）日質疑，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩沒有意義。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「到目前為止還是認為口罩是必要的條件」。

▲▼柯文哲出席「2021台北動物保護月：世界動物日」開幕式。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲出席「2021台北動物保護月：世界動物日」開幕式。（圖／台北市政府提供）

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台北市長柯文哲今日表示，其實國民知道原則就好，就好像烤肉的事情，如果你在你家屋頂上只有你一個人，舉杯邀明月、對飲成三人，自己一個人烤自己吃，你覺得你需要戴口罩嗎？

柯文哲說，但老百姓常常一定要很剛硬的規定，像是去山裡面路跑、跑山，戴口罩幹什麼？所以這種東西常常是非對錯大家都曉得，「法律是服務人，不是人要去服務法律。老百姓自己要知道什麼是安全」。

柯文哲強調，終究不太可能打兩劑疫苗後，還要永遠戴口罩，難道人類社會永遠這樣下去嗎？「像我們打兩劑了，每次都在想，我打兩劑了戴口罩幹什麼？除非Delta進台灣，也許我再補第三針。」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

「應該這樣講，老百姓應該要有能力判斷，但是老百姓沒有能力判斷，才要政府指引。」柯文哲說，這次台灣疫情在世界上最了不起的地方是，都不需要出動什麼警察、軍隊封城，只是每天記者會講一講、請大家怎樣怎樣，這才是台灣國民素質了不起的地方，這樣就好，何必每天拘泥？

最後柯文哲說，該做的做、疫苗該打的打，文明國家怎麼做我們跟著做、調整一下就可以，他還是主張疫苗打兩劑防疫放寬，不然整個下去經濟會垮掉。

針對柯文哲的言論，陳時中在指揮中心記者會上回應表示，「到目前為止還是認為口罩是必要的條件」。

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