「必勝藍口號只是吹口哨壯膽」　柯建銘：朱立倫的三個挑戰才剛開始

▲國民黨新科黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選舉結果於25日晚間出爐，朱立倫以8萬5163票當選。朱立倫更喊話，民進黨要開始擔心了，因為戰鬥藍、必勝藍來了！對此，民進黨立委柯建銘指出，整個選舉過程中，只見惡鬥、比狠，不見任何國家願景、未來挑戰、贏得人民信任支持的論述，「他們這種做法大概只想永遠在野。」

柯建銘26日表示，朱立倫當選後中氣十足：「今晚開始是民進黨擔心的時候」、「充滿戰鬥力的必勝藍來了」，但只是吹口哨壯膽騙人騙己罷了，「其實朱立倫的三個挑戰才開始而已。」

朱立倫以45.78%的得票率當選，創下歷屆國民黨主席最低得票數，柯建銘表示，朱立倫將要面對張亞中的紅統派、圖謀總統大位的趙少康的戰鬥藍，但整合不是請客吃飯，是路線問題，在趙張兩人壓擠之下，本土派勢必退位，越走越偏、越深藍化、極端化、鷹派化，只有「話術」、「精算」，難成其就的，這是「挑戰一」。

對於年底公投，柯建銘指出，朱立倫對於公投問題，居然說不用再宣傳公投內容，就叫做倒閣公投，呼籲全部投反對票。但朱立倫騙國民黨、騙台灣人民也罷，精算到美國人身上，美豬的問題是不可迴避的，「站在美國對立面如此清楚，只用設代表處是沒有辦法交代的，這是挑戰二。」

朱立倫當選國民黨主席，中共國家總書記習近平發出賀電恭喜，朱立倫也覆電感謝，，柯建銘表示，最嚴重的是朱立倫回函的態度，面對習近平賀詞中所述：「為台海謀和平」、「為國家謀統一」，朱立倫竟毫無回應，其實只要回「謀和平可以，謀統一敬謝不敏」就好。

柯建銘表示，好比民代參加婚禮的賀詞必言「百年好合」，「早生貴子」，接下去又說「你家的財產都是我的」，這不被趕出去才有鬼，「這樣的黨主席如何帶領台灣主流民意，難怪張亞中大喜兩岸和平露出曙光，這是挑戰三。」

柯建銘表示，由昨晚到今天朱立倫的言行，毫無核心價值，這三大挑戰鐵定過不了，這個黨除了「深藍化」，「鷹派化」，「極端化」外，只有繼續沉淪，「但若沒有忠誠的反對黨，站在國家立場、人民福祉良性競爭，絕非國家之福之幸。」