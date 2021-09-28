「大學教授不相信的怪東西」　趙少康：應該廢除學習歷程檔案

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

118所高中學習歷程檔案上傳後全遺失，共有81校、2.5萬筆資料受影響，中廣董事長趙少康28日表示，大家在討論資安問題、學生權益，都忘了老師們更頭大。學習歷程檔案攸關學生升學權益，教育部長道歉了事，卻沒有官員下台負責，只能由基層、學生與老師吞下善後，「慶祝教師節，就應該廢除學習歷程制度。」

學習歷程檔案丟失造成7,854名學生權益受損，趙少康指出，蔡政府的「數位國家、智慧島嶼」計劃喊了五年，架設疫苗登記網站會塞車、五倍券網站會當機、被冒領，「花掉大筆國家預算，只捧紅一個天才IT大臣做大內宣。」

趙少康表示，學習歷程檔案丟失，大家在討論資安問題、學生權益時，都忘了老師們更頭大。新政策推行以來，不少教育界朋友為了引導學生留下完整的記錄，不只自己設計學習單，甚至每週一份，還會幫學生檢討修改、給出建議跟評語，「辛苦完成的資料丟失，一切必須從頭來過，對不起認真付出的老師。」

趙少康指出，學習歷程檔案攸關學生升學權益，教育部長道歉了事，仍然沒有官員下台負責，只能由基層、學生與老師吞下善後，慶祝教師節，就應該廢除學習歷程制度，這是一個學生每天都要為此煩惱，大學教授又不相信、不願採計的怪東西，「橘越淮為枳，只學了西方一些皮毛，就拿回台灣亂整。」

▼高中學習歷程檔案遺失「波及2.5萬筆資料」 。（圖／教育部提供）

