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高鐵延伸宜蘭喬不攏！立委怒嗆「要退黨」　交長：無法管這麼多

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵將延伸宜蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵延伸宜蘭議題近日備受討論，交通部已至宜蘭當地與鄉親說明，目前正在考慮宜蘭、四城、縣政中心、羅東四站址。立委陳歐珀日前放話，高鐵若不來宜蘭就要退黨。對此，交通部長王國材僅表示，「我無法管這麼多」。

交通部上月至宜蘭舉辦高鐵延伸說明會，王國材表示，目前選址仍無共識，有收到許多鄉親意見，交通部內部仍在討論，若可以克服設站問題，就會儘速決定站址。

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至於立委陳歐珀日前放話，「高鐵如果不來宜蘭就退黨」，對此，王國材僅表示，「我無法管這麼多」。

交通部日前強調，高鐵一定會延伸宜蘭，鐵道局正在辦理高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃作業，其中四城方案成本最低、新闢聯外道路容易，但運量最低，溪南民眾轉車時間較久，環評時程與區段徵收時程較不容易掌握。

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵延伸宜蘭選址仍未定案。（圖／記者李毓康攝）

宜蘭方案因位在既有發展區，運量最高，車站周邊轉運接駁功能完善；但站體配合高鐵軌道配置月台往北移225公尺，三鐵共構車站高度約9層樓高，環評變數多，可能造成高架工期延誤超過40個月，另商業區有69棟建物，也會有拆遷困難的情況，既有聯外道路不易改善。

縣政中心方案的成本較高，周邊的土地價值高，特定區開發效益也高；惟因路線高架共構達3公里，環評變數多且高架工程至少延誤28個月。

羅東方案有完善的轉運接駁，有利臺鐵營運調度與民眾轉乘，不過因路線最長，成本也最高，還有建物拆遷困難與聯外交通寬度不足問題。

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