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「板橋→台北→南港」超短程為何搭高鐵？　神人2原因驚呆了

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲短趟距離，高鐵幾乎都買得到位子坐！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多雙北民眾出門，早已離不開捷運與公車，然而有網友直呼，明明板橋、台北與南港站都位在北捷板南線上，也不須轉車的步驟，卻有人寧願多花錢搭高鐵，讓原PO百思不得其解「故意這麼搭，明顯是個狠角色吧？」文章曝光後，內行分析2理由屌打，「舒適度和擁擠度差很多！」

一名網友在PTT的Gossiping板上發文，表示有時坐高鐵，會有人從台北搭到板橋，或是台北搭到南港的現象，因此好奇這些是怎樣的人？「是想炫耀自己的財力嗎，明明都在板南線上不用轉車，還故意這麼搭，明顯是個狠角色吧？」

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文章曝光後，底下網友熱議，「你怎麼知道他原本是搭板南線？」「那你怎麼不說南港-左營台鐵都有經過」、「台鐵也不用轉車，高鐵也不用轉車，那為什麼一定要搭捷運」。

有神人分析，「捷運板橋-台北25元、高鐵40元，其實不貴，再者舒適度和擁擠度差很多，如果捷運也想搶這些旅客，或是這些旅客有一定使用量，可以把其中一節車廂改裝成類似自強號，讓乘客加價搭乘」、「台北-南港高鐵幾乎沒人，捷運火車擠爆」、「5分vs30分」。

▲▼台北到板橋也要搭高鐵？內行抖原因（圖／翻攝PTT）

▲網友認為，為了舒適度多花15元是值得的！（圖／翻攝PTT）

拿捷運與高鐵相比，台北至板橋的票價與行駛時間部分，前著為25元13分鐘、後者40元8分鐘，以尖峰時間來說，高鐵的搭乘舒適度佳，且短程距離幾乎都買得到位子，確實勝過人擠人的捷運車廂。

▼疫情趨緩，上下班顛峰超多人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼713微解封 捷運站 捷運車廂 下班時段 忠孝新生站 中和新蘆線 人潮多。（圖／記者屠惠剛攝）

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