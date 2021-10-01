網紅服勤員「偷拿商務車廂零食」當贈品！高鐵懲處記2大過

▲高鐵服勤員違規取用商務車廂零食被記過。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵商務車廂提供點心飲品，然而卻有高鐵員工擅自拿走旅客未食用完的點心，作為個人經營網拍的贈品。台灣高鐵公司表示，除依內部程序給予懲處記兩大過外，同時亦給予輔導改進機會，若輔導未果，始依勞動法規辦理。

高鐵一名服勤員擅自挪用高鐵商務車廂零食，將旅客未食用完畢的食物，作為個人經營網拍的贈品。對此，高鐵公司日前祭出懲處公告，將針對該員記兩大過。外傳該員是在網上小有名氣的網紅，不過高鐵公司表示，無法透露員工個人身份。

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高鐵內部發布的懲處公告強調，商務車廂服務品屬於公司資產，公司已多次公告相關物品僅供商務車廂服務使用，同仁卻利用職務之便不當取得商務車廂點心，且長期私下用在個人經營之拍賣網站作為贈品，依「獎懲辦法」大過第2款「嚴重違反公司『員工行為準則』相關規定，且情節重大者」及違反道德行為準則第十二條「藉由職務之便圖已私利之禁止」，核定違紀同仁大過兩次之懲處。

高鐵公司也表示，台灣高鐵向來重視員工操守，更以紀律、正直為員工之核心價值。該員工行為已違反相關規定，高鐵公司除依內部程序給予懲處外，同時亦給予輔導改進機會，若輔導未果，始依勞動法規辦理。

台灣高鐵針對商務車廂服務品之使用，皆訂有相關管理機制，且服務品係屬公司資產，員工不得用以謀圖私利。未來高鐵公司將強化內部教育訓練及落實服務品管理機制，避免類似事件再度發生。