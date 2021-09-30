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紅黃牌重機朝聖！　蘇花改南北向3小時800輛上路

記者游芳男／宜蘭報導

台9線蘇花改路段30日中午12時起，試辦6月個開放大型重型機車（251C.C.以上的重型機車）通行，截至30日下午3時，蘇花改北上方向共通過540輛大型重機，蘇花改南下方向共通過250輛大型重機，公路總局表示，經觀察通車首日大型重機騎士整體行車秩序良好，將持續透過官網、CMS及警廣等方式持續加強宣導大型重機行駛須知。

▲▼30日中午起，紅黃牌重機大出籠，3小時內北上南下蘇花改近800輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

30日中午起，紅黃牌重機大出籠，3小時內北上南下蘇花改近800輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

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公路總局表示，大型重機上蘇花改試辦期間，將委託第三方公正單位以抽樣方式分別檢核隧道內各車種的秩序、行為、安全及環境等4大指標，也提醒大型重機駕駛人進入隧道時需與前車保持50公尺行車安全距離並行駛左側車道，同時禁止行駛路肩。

▲▼30日中午起，紅黃牌重機大出籠，3小時內北上南下蘇花改近800輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

另，公路總局四區養工處已於沿線設置82處自動偵測設備，可全面掌握隧道內行車秩序，而宜蘭及花蓮警察單位於蘇花改路段內亦設置多處科技執法設備，請用路人務必遵循相關行車規定，行車前請先至公路總局第四區養護工程處網站（https://thbu4.thb.gov.tw/page?node=e4d3a824-f304-49f8-82e2-1c2e96e7644e）瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，以利行車平安。

▲▼30日中午起，紅黃牌重機大出籠，3小時內北上南下蘇花改近800輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

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